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Ekonomi

Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var; Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar

"Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor"

14 Ocak 2022 23:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar" dedi.
 
Babacan, "Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı.
 
Ali Babacan'ın elektrik faturasını konu alan Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi?"

"Evlerde #elektrikfaturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor."
babacanalidevaelektrikfatura
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