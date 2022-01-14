DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar" dedi.

Babacan, "Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın elektrik faturasını konu alan Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi?"