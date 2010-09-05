-BABACAN: EVET'İN UZUN VADEDE SONUÇLARINI GÖRÜRÜZ ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, referandum sonucuyla ilgili olarak şu anda piyasalarda ''evet çıkacağı'' beklentisinin daha çok hakim olduğunu ifade ederek, ''Evet çıktığında ekonomide çok daha iyiye bir sıçrama hemen olmayabilir ama bunun orta uzun vadede sonuçlarını görürüz'' dedi. Babacan, katıldığı bir televizyon programında, 12 Eylülde yapılacak referandumun ekonomiye etkileri ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Referandum sonucunun ekonomiyi ve piyasaları ne yönde etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Babacan, ''Ekonomik program olarak siz ortaya ne koyarsanız koyun, eğer o ülkede siyasi istikrar açısından problem varsa, o ülkenin demokrasisi risk altındaysa o ülkede hukuk düzeni iyi çalışmıyorsa o ülke hak ettiği bir kalkınma noktasına ulaşamıyor'' diye konuştu. Babacan, şunları kaydetti: ''Anayasa değişikliği, Türkiye'nin darbelere kapıyı aralık bırakan sistemin o kapıyı tamamen kapatmasına hatta bir de üzerine kilit vurmasını sağlayacak önemli bir değişiklik. Yargı reformunun önünü açacak bir değişiklik, gerçek anlamda hukuk devleti olmasını sağlayacak bir değişiklik paketi bu. Bütün bunlar gerçekleştiğinde Türkiye daha öngörülebilir bir ülke haline gelecek. Türkiye, insanların daha çok güvenebileceği bir ülke haline gelecek. Daha çok güvenilen bir ülkenin ekonomisi mutlaka çok daha iyiye doğru gidecektir. Ama öte yandan aksi bir tablo ortaya çıkarsa referandumda 'hayır' çıkarsa Türkiye, Türkiye cumhuriyeti vatandaşları daha yüksek kalitede bir demokrasiyi, daha sivil anlayışa yakın bir demokrasiyi istemiyor. Şimdi bu soru işareti oluşturacaktır. Yani bu Türkiye için travmatik sonuçlar getirebilir. AB süreci veya bunun dışında olsun bu kadar reform yapan Türkiye, demokrasisini ilerletmeye çalışan Türkiye, böyle bir noktada halka gidiyor ve halk (ben halimden memnunum ben daha iyi bir demokrasi istemiyorum) diyor. Bunlar soru işaretleri oluşturur. Bundan sonraki dönemlerde Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağı ile ilgili ciddi soru işaretleri oluşturur.'' -''HAYIR ÇIKARSA TÜRKİYE BİR BEDEL ÖDER''- ''Referandum sonuçlarının kısa vadede olumlu ya da olumsuz sonuçları ne olur?'' sorusu üzerine de Babacan, şöyle konuştu: ''Hayır çıkması durumunda Türkiye yeni bir krize sürüklenir vs... belki o noktaya gitmez ama Türkiye çok önemli bir fırsatı kaçırır. Türkiye bütün bu kargaşa ortamında bir başarı adası, bir istikrar adası olarak yükselirken hayır çıkarsa birden bire kendisini geriye giden reformdan uzaklaşan bir pozisyonda görecektir. Bunun kısa ve orta, uzun vadede mutlaka sonuçları olur. Türkiye bunun için bir bedel öder, bir faturası olur bu işin.'' -İCABINDA YARGI DA ELEŞTİRİLEBİLMELİ- Ali Babacan, ''Herkes hükümeti, yürütmeyi eleştirirken ve bu eleştiri doğal karşılanırken hükümetin de icabında yargıyı, sivil toplum kuruluşlarını eleştirmesi doğal karşılanmalı'' diye konuştu. ''TOBB ve TÜSİAD gibi kuruluşlara referandumda ne gibi mesajlarınız olabilir'' sözleri üzerine Babacan, şöyle konuştu: ''Ekonomi açısından olumlu sonuç verecek bir şeye 'ben kararsızım' demek biraz çelişki oluşturuyor. Bu işin bir yönü. Daha çelişkili bir yönü ise Türkiye, AB'ye aday bir ülke. Bu kuruluşlar AB konusunda taraflar, AB'ye 'evet' diyorlar. Peki bu anayasa bizi AB'ye yakınlaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu? Bu paket AB kriterlerini yerine getirmemiz konusunda bizi ileriye mi geriye mi götürüyor? Bunun cevabı çok açık. Biz bu paketi açıkladığımızın ertesi günü AB Komisyonu, 'Bu paket Türkiye'nin AB sürecine katkıda bulanacak bir pakettir' diye açıklama yaptı. AB için bu paket önemliyken bizim AB'ye 'evet' diyenlerin bu pakete 'Havet' demek, ben tereddütlüyüm, tarafsızım demek tutarlı olmuyor.''