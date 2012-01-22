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Ekonomi

Babacan, Erdoğan adına BCC Altın Heykel Ödülü'nü aldı VARŞOVA (A.A)

22 Ocak 2012 00:20

-Babacan, Erdoğan adına BCC Altın Heykel Ödülü'nü aldı VARŞOVA (A.A) - 21.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Business Centre Club (BCC) tarafından verilen Altın Heykel Ödülü'nü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına aldı.  Babacan, Ulusal Opera Binasındaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan adına almaktan büyük mutluluk duyduğu bu özel ödül için teşekkür etti. Ali Babacan, törenin Polonya ve Türkiye arasındaki gelişen işbirliğine daha da katkı sağlayacağını ifade etti.  Polonya ve Türkiye arasında tarihten gelen köklü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Babacan, bu ilişkilerin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini söyledi.  İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok büyük ivme kazandığını da belirten Babacan, Türkiye ve Polonya arasında 2013 için belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin 2011 yılında yakalandığını bildirdi. Babacan, iki ülke ekonomisinin potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Türk ve Polonyalı işadamlarını yatırıma davet etti. 

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