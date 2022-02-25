"Bizi diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli nokta şu: Biz, ‘Zamanı gelince bakarız’ demiyoruz. Seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde neler yapacağımızı eylem planlarımızla ortaya koyarak, siyasi tarihimizde bir ilke imza atıyoruz.

Sayın Erdoğan ‘Muhalefet partilerinin projesi yok’ diyor. Tavsiyem, sadece TRT, A Haber izlemesin. Proje istiyorsa; DEVA Partisi’nin internet sitesine, sosyal medya hesaplarına baksın. Kendisine ‘stalkerlık’ yapmasını tavsiye ediyorum."

"Ukrayna halkının amasız ve fakatsız yanındayız"

"Bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne uyanan Ukrayna halkının amasız ve fakatsız yanındayız."

İktidara soruyorum: Ticari hatlar açıkken, ulaşım çok kolayken, bütün ülkeler kendi vatandaşlarını tahliye ederken niye etkin bir biçimde vatandaşlarımızı Ukrayna’dan ayrılmaya teşvik etmediniz?

Ünlülerin maske takıp kolbastı söylediği yarışmalarla uğraştıkları zamanı Türkiye’nin dış politikası için harcamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Yokuş aşağı yuvarlanan, kemer takmayan, hatta arabada kemer olmadığını fark etmeyen yönetimle karşı karşıyayız."

"Cumhurbaşkanı, Ukrayna’yla ilgili net ve keskin tavrı ortaya koyamadı"

"Cumhurbaşkanı, Ukrayna’yla ilgili net ve keskin tavrı ortaya koyamadı. ‘NATO bir şeyler yapmalı’ diyor. Öyle sunuyor ki sanki Türkiye NATO’da değil. Kenara çekiliyor ‘NATO bir şey yapsın, Avrupa bir şey yapmıyor’… Sen ne yapıyorsun arkadaş? Onu söyle.

Ukrayna işgal ediliyor. Rusya uluslararası hukuku tanımayan, insanlık dışı adımlar atıyor. İktidar, pasif birkaç açıklama ile süreci izlemekle yetiniyor. Türkiye çözüm için, çözümden yana taraf olmalı; çatışmalı sürecin sona erdirilmesi için çalışmalıdır."

"One minute olayından sonra ne değişti?"

"Davos'ta one munite diyen Erdoğan şimdi İsrail'in cumhurbaşkanını ağırlıyor. One minute olayından sonra ne değişti?

Hükûmete tekrar sesleniyorum: Sakın ha yalpa yapmayın. Uluslararası hukuku defalarca deldiniz, deliyorsunuz ama Montrö konusundaki hata ülkemizin kendi istikrarına da Karadeniz’in etrafındaki diğer ülkelerin istikrarına da zarar verir.

Doğu’dan gelen postal seslerine alkış tutanlara sesleniyorum: Aklınızı başınıza alın. Biraz tarih okuyun."