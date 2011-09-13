-Babacan: Enflasyon riski görmüyoruz İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Şu anda bizim dikkat etmemiz gereken konu; durgunluk ihtimalinin yükseldiği, dolayısıyla şimdiden politikalarımızı buna göre adapte etmemiz... Enflasyon riski görmüyoruz. Enflasyon ile ilgili alanda rahatız. Riskler önümüzdeki dönemde enflasyon tarafında değil, tam tersine durgunluk tarafındaki riskler...'' dedi. Babacan, G-20 Emtia Fiyatlarında Dalgalanmalar Konferansı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, resesyon beklentisine ilişkin, dünyada ve Avrupa'da bir durgunluk ihtimali bulunduğunu, ancak olacak ya da olmayacak demek için erken ve bunun bu ülkelerde alınacak kararlara bağlı olduğunu söyledi. Babacan, şunları kaydetti: ''ABD'de bir tedbir paketi açıkladılar. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Avrupalılar önümüzdeki günlerde, haftalarda ne yapacak? Bunlar önemli. Çünkü şu anda Avrupa ekonomisi açısından kritik günler yaşıyoruz. Bütün bunlara bağlı olarak önümüzdeki dönemde ne olacağını göreceğiz. Ama şu andaki beklentiler, dünya ekonomisi ile ilgili yapılan analizler dünya ekonomisinde bir önceki yıla göre daha yavaş bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Şu anda bizim dikkat etmemiz gereken konu; durgunluk ihtimalinin yükseldiği, dolayısıyla şimdiden politikalarımızı buna göre adapte etmemiz. Enflasyon riski görmüyoruz. Enflasyon ile ilgili alanda rahatız. Çünkü hala çıktı açığımız yüksek. 'Çıktı açığı yüksek' diyoruz. Çünkü ekonomimiz büyüyor ama bir yandan da yatırımlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Çıktı açığı hala var. Enflasyon noktasında bir problemimiz görünmüyor. Riskler önümüzdeki dönemde enflasyon tarafında değil, tam tersine durgunluk tarafındaki riskler... Onun için bugünden hareket etmemiz gerekiyor.'' 2. çeyrekteki büyümeye sevindiklerini, bugünkü politikalarını da geleceğe göre kurguladıklarını belirten Babacan, ''Gelecek de bize dünya ekonomisi ile ilgili pek güzel bir tablo sunmuyor'' dedi. -''2012 için henüz bir rakam tespit etmiş değiliz''- Ali Babacan, bankacılık sektöründeki yüzde 25 sınırının 2012 için de geçerli olup olmayacağına yönelik soru üzerine, gelecek yıl ile ilgili henüz bir rakam tespit etmediklerini, ''Böyle bir sınır koyalım mı koymayalım mı? O konuda da bir karar vermiş değiliz. Bu yıl için yüzde 25'i zaten ulaşacağımız bir rakam olarak görüyoruz. Dolayısıyla banka banka artık bu işin çok üzerinde durmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz. Sektör ortalaması zaten yüzde 25'e doğru gidiyor'' diye konuştu. -Yolumuza devam edeceğiz- Türkiye'deki güçlü irade ve kararlılığın Türkiye'yi Avrupa ülkelerinden ayıran en önemli konulardan biri olduğunu belirten Babacan, ''Biz her türlü senaryoya hazırız. Korkmamamız, endişe etmememiz lazım. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de dünyada olsun Avrupa'da olsun olabilecek dalgalanmalardan en az şekilde etkilenecektir. Kararlılığımızla ve yaptığımız hazırlıklarla yolumuza devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Babacan, dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: ''Açıklanan rakamlar ikinci çeyrek. Biz bütün hazırlıklarımızı ve politikalarımızı geleceğe dönük yapıyoruz. Dolayısıyla bu geçmişteki, birinci ve ikinci çeyrekteki yüksek büyüme hızları yılın ikinci yarısında devam etmeyecek. Onu burada iyi tespit etmek lazım ve beklentilerimizi de ona göre şimdiden kurgulamak lazım. Bizim bankacılıkla ilgili almış olduğumuz tedbirler sonuç vermekte. Bu yıl sonu itibariyle kur etkisinden arındırdığımız zaman, bankaların kredi hacmindeki artışın yüzde 25 civarında olmasını bekliyoruz. Yani yıl sonu geldiğinde, 31 Aralık 2011 ile 31 Aralık 2010 tarihini mukayese ettiğimiz zaman aradaki artışın, kur etkisinden arındırdıktan sonra baktığımızda yüzde 25 civarında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tedbirlerimiz sonuç vermiştir.'' -''2012, dünya ekonomisi açısından çok parlak bir yıl olmayacak''- Ali Babacan, Orta Vadeli Program'ın Eylül sonu, Ekim başı gibi açıklayacaklarını hatırlatarak, 2012 büyüme beklentisine ilişkin bir soru üzerine de, ''2012 için yüzde 5'in altında bir büyüme kimse için sürpriz olmamalı... Çünkü 2012'de dünya ekonomisi açısından çok parlak bir yıl olmayacak. Bizim için önemli olan 2012'yi istikrarlı bir şekilde götürebilmek, güven ortamını koruyabilmek'' dedi.