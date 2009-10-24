Babacan: DTP de iki arada bir derede kaldı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, demokratik açılım sürecinde yaşanan son gelişmeler paralelinde DTP’yle ilgili değerlendirmeler yaparken, ekonomi gündemine de değindi.









Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Babacan, ‘dağdan dünüş’ler sonrası yaşananlarla ilgili olarak, “Bu yaşananları kabul etmek mümkün değil. Olan biten gerçekten son derece rahatsız edici, son derece kaygı verici. Süreci de riske sokan gelişmeler bunlar. Sürece zarar verilmesi iktidarın suçu olmayacaktır” dedi.

Açılımın devlet politikası olduğunu vurgulayan Babacan, “Devletin en üst kademesinde bu süreçler konuşulmuştur. BU süreç en geç bir hafta on güne kadar çok daha iyi algılanacaktır” şeklinde konuştu.

Muhalefetin tavrını eleştiren Babacan, DTP'yi de çok başlı olarak tanımladı ve “Bunu oldukça da keskin yapıyorlar. Etik sınırları zorlayarak, bazen etik sınırları aşarak yapıyorlar. Açıkçası, onlar da iki arada bir derede kalmış bir parti. Çok başlılık var” ifadelerini kullandı.

Ekonomi gündemi

Ekonomiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Babacan, uzun süredir merak edilen ‘Türkiye, IMF ile yeni bir anlaşma yapacak mı?’ sorusuna, müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın şart olmadığı yanıtını verdi.

Babacan, IMF ile yeni bir anlaşma yapmanın, Türkiye'nin açıkladığı orta vadeli program üzerinde mutabakata varılmasınaa bağlı olduğunu vurguladı: “Müzakereler teknik zeminde devam ediyor. Önemli olan, bizim kendi programımız ve şu anda fiilen de onu uyguluyoruz. Bize yardım edecekse, bu gayretlerimizi destekleyecekse anlaşmanın Türkiye için iyi olacağını düşünüyoruz. Ama dediğim gibi, şart değil” şeklinde konuştu.





"Küçülme hız kesecek"



Krizin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Babacan, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik küçülmenin hız keseceğini belirtti.

Babacan, “Üçüncü çeyrekte belki eksi 3-4 arası birşey göreceğiz. Dördüncü çeyrekte artıya dönme ihtimalimiz oldukça büyük görünüyor” dedi.

"Erken seçim yok"

2010 yılında erken seçime gidilmesine yönelik bir senaryoları olmadığını vurgulayan Babacan, seçimin normal tarihi olan 2011 Temmuz'undan sadece birkaç ay öne alınabileceğini söyledi.

Babacan, "Türkiye'nin de Brezilya gibi sıcak paraya vergi koyması söz konusu olur mu?" sorusunu da, “Şu an için öyle birşey gündemimizde yok” yanıtını verdi.