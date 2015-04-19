Babacan: Dolar konusunda herkes Merkez Bankası'nı takip etmeli

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dolar konusunda herkesin Merkez Bankası'nı takip etmesi gerektiğini söyledi.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 oturumları kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Babacan, temaslarının ardından TRT'nin sorularını yanıtladı.

Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan, TL'deki değer kaybına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

'Herkes Merkez Bankası'nı dinlemeli'

"Benden, 12,5 yıllık iktidarlık dönemimizde kurlarla alakalı bir açıklama duymadınız. Çünkü, serbest kur rejimi uyguluyoruz. Ama ben hep şuna da vurgu yapıyorum: Eğer, kurlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir açıklama varsa, o da Merkez Bankamızın yaptığı açıklamalardır ve açıklamalarından öte Merkez Bankamızın yaptıklarıdır. Serbest kur rejimi uyguluyoruz, ancak kurdan enflasyona geçişgenlik olduğu için merkez bankası tabii ki kur konusunda kayıtsız kalmıyor, kalamıyor. Ben, herkese, Merkez Bankamızın dediklerini ve yaptıkları yakından takip etmesi tavsiye ediyorum."

Babacan, IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerini aşağı çekmesine yönelik olarak ise bu kuruluşların sürekli güncellenen beklentilerini belirlemekte farklı yöntem ve kriterler kullandığına işaret ederken, "Bizim de kendi iç tahminlerimiz, çalışmalarımız var. Biliyorsunuz, orta vadeli programda bu yıl büyümenin yüzde 4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiğimizi söylemiştik. İlk çeyrek sonuçlarını 10 Haziran'da alacağız. İlk çeyrek sonuçları çıkmadan, yılın tümüyle ilgili tahminlerimiz konusunda herhangi bir revizyona gitmek istemiyoruz" dedi.

Babacan, dünya ekonomisi ve Türkiye'yi çevreleyen bölgenin "enteresan" dönemden geçmesinin büyümeye ilişkin projeksiyonları zorlaştırdığını dile getirdi.

'Cari açık yüzde 4'lü rakamları görebilir'

Babacan, petrol fiyatlarının Türk ekonomisine etkilerine yönelik başka soru üzerine, varil başına 40 dolara kadar inerek dibi gören petrol fiyatlarının son zamanlarda 60 dolara kadar yükseldiğine dikkati çekerek, petrol fiyatlarındaki bu sert dalgalanmaların da tahmin konusundaki belirsizliği artırdığını söyledi.

Buna karşın, enerji fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomiye net etkisinin olumlu olduğunu belirten Babacan, "Petrol fiyatları, eğer düşük seviyelerde kalmaya devam ederse, bizim bu yılki cari açığımız uzun bir zamandan sonra yüzde 4'lü rakamları görebilir" öngörüsünde bulundu.

Petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin de görülmeye başlandığını dile getiren Babacan, artan gıda fiyatlarınınsa bu etkiyi zayıflattığını kaydetti.

Babacan, yılın ikinci yarısının ekonomik bakımdan çok önemli olacağını vurgularken, "İkinci yarıda, yağış bolluğu ve inşallah ürün bolluğu sebebiyle, gıda fiyatları makul seviyede giderse, bu enflasyon konusunda bize hiç kuşkusuz daha olumlu bir tablo getirebilir" değerlendirmesini yaptı.

Babacan, Türkiye'nin ihracat pazarlarını zamanında çeşitlendirmiş olmasının ekonomiye hala büyük destek sağladığını belirtirken, Kuzey ve Latin Amerika ile Afrika'ya yapılan ihracatın arttığını bildirdi.