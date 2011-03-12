-BABACAN: '''DEVLETE ADAM ALMAKLA İŞSİZLİK ÇÖZÜLMEZ'' ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, devlete adam almakla işsizlik sorununun çözülmediğini bildirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ''3. Gençlik Sempozyumu''nda bugün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türk ekonomisindeki gelişmeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Türkiye'nin enerji politikası konusunda bilgi verdi. AK Parti döneminde uygulanan ekonomik politikalar hakkında bilgi veren Babacan, şöyle konuştu: ''2002'de devir aldığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye, sanki 2 ayrı ülke: Kişi başına gelir 2 bin 500 dolardan 10 bin dolara çıktı. Hukuk devleti olma yolunda adımlar atıldı, demokrasi gelişiyor. Türkiye'nin 8 yıllık başarısı dünyanın dilinde. Türkiye'ye Batı'dan bakanlar, ekonomisini başarı örneği olarak görüyor. Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan bakanlar, demokrasideki başarısını görüyor. Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede demokrasi bu düzeyde işleyebiliyor. Türkiye, ekonomisi ve demokrasisi ile farklı bir yere geldi.'' -''POPÜLİZMİN ESİRİ OLMUŞLAR''- Küresel ekonomik krizin dünyaya maliyetinin 2. Dünya Savaşı'nın maliyetinden yüksek olduğuna işaret eden Bakan Babacan, halen dünyada büyük ekonomilerin büyük borç sorunu yaşadığını, işsizlik oranlarının yükseldiğini, büyüme hızlarında artık potansiyel olarak düşüş beklendiğini anlattı. Krizden çıkışla ilgili atılan adımların yetersiz olduğunu vurgulayan Bakan Ali Babacan, birçok ülkede zayıf hükümetlerin bulunduğunu, bu hükümetlerin krizden çıkmak için ne yapması gerektiğini bildiği halde bunu uygulamadığını belirtirken, ''Bazı yöneticiler, 'krizden çıkış için ne yapacağımızı biliyoruz da bunu yaparsak nasıl tekrar seçileceğimizi bilmiyoruz) diyor. İç kaygılarla, popülizmin esiri olmuşlar, doğruları yapamıyorlar'' dedi. -''ABD'NİN KARŞILIKSIZ PARA BASMASI''- Birçok ülkenin, para basıp vatandaşa dağıtarak ekonomiyi kurtarma planı uyguladığını ve sonra Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin krize girdiğini hatırlatan Bakan Babacan, şöyle devam etti: ''Kamu borcu ve bütçe açığı düşük ise daha çok para harcanmasını sağlayarak ekonomiyi canlandırırsınız; ama zaten kamu borcu yüksek ve bütçe açığı fazla ise para basıp bu parayı borçlanıp tekrar onu ödemek için tekrar para basarsanız, o para gelip onu vuruyor. ABD'de şimdi Merkez Bankası para basıyor. Devlet tahvili alıyor. Bu tahvili ödemek için tekrar para basılıyor. Bu kadar yüksek borç ve karşılıksız para basılması bizi kaygılandırıyor. Bu, tüm dünya ekonomisi için önemli bir risk alanı.'' -''DEVLETE ADAM ALMAKLA İŞSİZLİK ÇÖZÜLMÜYOR''- Geçen yıl AB'de işsiz sayısı 1,5 milyon artarken, Türkiye'nin 1,3 milyon yeni istihdam yarattığını, bunun büyük bölümünün özel sektörde olduğunu anlatan Bakan Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''Sen devletsin, işe al'' sözünü hatırlatarak ''Devlete adam almakla işsizlik sorunu çözülmüyor. Bu, ekonominin gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını gösteriyor'' diye konuştu. Bakan Babacan, ''seçimlerin yapılacağı 12 Haziran'dan sonraki dönemin, Türkiye'nin elde ettiği başarıların konsolide edileceği, yapısal reformların derinleştirileceği bir dönem olacağını'' söyledi. Babacan, Japonya'da yaşanan depremin uluslararası finansal piyasalara etkisi konusundaki bir soru üzerine, bu konuda şu anda değerlendirme yapmak için erken olduğunu, zararın boyutlarının görülmesi gerektiğini söyledi.