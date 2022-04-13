Babacan: Devlet önce doğruyu konuşacak; açıkladığı enflasyona herkes gülüyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı devletin açıkladığı resmi enflasyona göre artırılıyor. Halbuki gerçek enflasyon çok farklı. TÜİK’e ‘yüzde 50 artmış enflasyon’ açıklattırıp zamları da ona göre verirseniz; hayatta yüzde 100, yüzde 150 artıyorsa işte bu, herkesin satın alma gücünün düşmesi demektir. Onun için devlet önce doğruyu konuşacak. Açıkladığı enflasyona herkes gülüyor. Güven sağlanmayınca ekonomi düzelmez” dedi.

Ali Babacan, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar programında Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Başkanı Uğur Gözel ve sendika üyelerini ağırladı. Misafirlerinden konut görevlilerinin sorunlarını dinleyen Babacan, hayat pahalılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fiyatlar sakinleşince yetişmek kolaylaşıyor"

Enflasyon, tam 34 sene iki veya üç haneli seyretti. Biz 2002’de devraldık, ekibimizle beraber enflasyonu iki yılda tek haneye indirdik. Fiyatlar belli bir noktada sakinleşince arkasından yetişmek kolaylaşıyor. Sürekli enflasyonun, hayat pahalılığının olduğu bir ülkede ne kadar maaş zammı verilirse verilsin bunun yetişmesi mümkün değil.

" 'Enflasyonu düşüreceğiz' diyorlardı, artıyor"

Asgari ücret, aralık ayında büyük bir müjdeyle belirlendi. O gün, ‘Asgari ücret ocak sonu gelmeden eriyecek’ dedim. O günün bakanları, ülkeyi yönetenler, ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diyorlardı. Olmadı, sadece artıyor. Fiyatlar artıyor, gelir arkadan yakalamaya çalışıyor. Ama maalesef satın alma gücünde çok büyük kayıp var.

"Açıkladığı enflasyona herkes gülüyor"

Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı devletin açıkladığı resmi enflasyona göre artırılıyor. Halbuki gerçek enflasyon çok farklı. TÜİK’e ‘yüzde 50 artmış enflasyon’ açıklattırıp zamları da ona göre verirseniz; hayatta yüzde 100, yüzde 150 artıyorsa işte bu, herkesin satın alma gücünün düşmesi demektir. Onun için devlet önce doğruyu konuşacak. Açıkladığı enflasyona herkes gülüyor. Güven sağlanmayınca ekonomi düzelmez.” (ANKA)