Babacan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının ölümü sebebiyle taziye mesajı paylaştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, babası vefat eden Sadullah Ergin'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Babacan, "Partimizin kurucularından, Teşkilat İşleri Başkanı, değerli yol arkadaşım Sadullah Ergin’in babası İsmet Ergin’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. İsmet Bey’e Allah’tan rahmet, Ergin ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi kurucularından Sadullah Ergin 2002 seçimlerinde AKP Hatay milletvekili olarak Parlamentoya girmişti. 6 yıl grup başkan vekilliği ve 4 yılı aşkın bir süre Adalet Bakanlığı yapmıştı.