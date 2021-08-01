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Babacan'dan yangın bölgesinde çay dağıtan Erdoğan'a tepki: Ayıp denen bir şey var, yeter artık

01 Ağustos 2021 00:10

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tepki gösterirken, "Ayıp denen bir şey var yeter artık" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra selde etkilenen bölgelerde yaptığı gibi çay fırlattı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı

Erdoğan'ın çay dağıtmasına sosyal medyadan peş peşe tepkiler gelmeye başladı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Twitter'dan "Ayıp denen bir şey var yeter artık" paylaşımı yaptı.

Ali BabacanErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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