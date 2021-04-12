Babacan'dan "Vakaların artmasının sebebi hepimiziz, 84 milyon" diyen Koca'ya yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının artmasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakaların artmasının sebebi hepimiziz, 84 milyon" sözlerine yanıt verirken, "Yok, 83.999.999'dur o. Bir kişi hiçbir başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, vaka sayılarının artısına ilişkin "Sorumlu hepimiziz. 84 milyon. Bilim kurulu başından beri bu salgının bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi. Özellikle varyantın yaygın olması nedeniyle virüsün daha bulaşıcı olduğunu görüyoruz" demişti.

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DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından Koca'nın bu sözlerine tepki gösterirken, şu ifadeyi kullandı:

"Yok, 83.999.999'dur o. Bir kişi hiçbir başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmiyor."