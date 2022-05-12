Babacan'dan Kaftancıoğlu kararına tepki: Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen cezaları onamasıyla ilgili, "Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz" şeklinde tepki gösterdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Babacan: Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız

Twitter hesabından açıklama yapan Babacan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız."