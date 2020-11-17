Babacan'dan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya tepki

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Kanal İstanbul için 'devlet projesi' diye bir kavram uydurdular. Neymiş, 'devlet projesi' imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Devlet tek bir partinin değildir, Kanal İstanbul’u tabii ki eleştireceğiz" dedi.

Partisinin Ağrı il kongresinde konuşan Babacan, iktidarı eleştirerek "Ülkenin kaderiyle kendi partilerinin kaderinin aynı olduğunu söylüyorlar. Bu ne kadar tehlikeli bir ifade… Bu ifadeyi dikkatle değerlendirmek lazım: ‘Biz batarsak ülke de batar' diye adeta insanımızı korkutuyorlar... sadece korkutma değil, altında tehdit de olduğunu görüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul afişleri soruşturmasına da değinen Babacan, "Kanal İstanbul için 'devlet projesi' diye bir kavram uydurdular. Neymiş, 'devlet projesi' imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Devlet tek bir partinin değildir, Kanal İstanbul’u tabii ki eleştireceğiz" diye konuştu.

"Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız çünkü orada rant var"

Babacan şöyle devam etti:

"Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz."

"Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş. Tabii ki eleştireceğiz."