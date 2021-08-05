Babacan'dan iktidara yangın çağrısı: Yerel yönetimler feryat ediyor; çığlığını duyun

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yangınla ilgili çağrısını Twitter'dan alıntılayarak, "İktidara sesleniyorum: Yerelin çığlığını duyun. Tedbir; ölen canlara tazminat ödemek değildir, artık bu ayrıştırıcı siyasete son verin." dedi.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Günlerdir yanıyoruz. Canlarımızı yitirdik. Ve on binlerce vatandaşımız evlerini terk etti. Yerel yönetimler feryat ediyor. İktidara sesleniyorum: Yerelin çığlığını duyun. Tedbir; ölen canlara tazminat ödemek değildir, artık bu ayrıştırıcı siyasete son verin."

Gürün ne söylemişti?

Başkan Gürün 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaşın tahliye edildiğini bildirerek, "İlçelerimizde yangınlar devam ediyor. Kavaklıdere ilçemizde devam eden yangın Menteşe İlçemizin Kozağaç mahallesine kadar geldi. Bu bölgede tahliye kararı alındı. Tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yangının söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Alevlerin daha fazla ilerlememesi için hava desteğinin arttırılması gerekiyor. Sadece Menteşe’de değil Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerimizdeki yangınlarla ilgili de üzerimize düşen ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. " demişti.