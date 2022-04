Babacan'dan 'hedefim Nobel ödülü' diyen Cambridge Üniversitesi öğrencisine: Nobel’in yolunun Cambridge’den değil, Türkiye’den geçeceği günlere ulaşmak dileğiyle yolun açık olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cambridge Üniversitesi öğrencisi Işın Beyza Demir'e seslenerek, "Nobel’in yolunun Cambridge’den değil, Türkiye’den geçeceği günlere ulaşmak dileğiyle… Yolun açık olsun Işın Beyza Demir. Umarım Orhan Pamuk ve Aziz Sancar’ın ardından ülkemize bu mutluluğu yaşatacak gençlerimiz çoğalır" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre 6 IGCSE ve 3 A level sınavlarının tamamından, ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu alan Işın Beyza Demir, IGCSE ana dil sınavından “Top in the World” yani dünya birinciliği unvanını elde etti. Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuma hakkı elde eden Işın Beyza Demir'in hedefi ise Nobel Ödülü'nü Türkiye'ye getirmek.