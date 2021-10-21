Babacan'dan ‘faiz indirimi’ yorumu: Doğalgaz, elektrik, akaryakıt başta olmak üzere her şeyin fiyatı artacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını ve dolar kurunun artmasını değerlendirdi. Faizleri indirerek ya da çıkararak ekonominin düzelme imkanının kalmadığını belirten Babacan, "Artık mevcut hükümetin Türkiye ekonomisi üzerinde kontrolü kalmamıştır. Yüksek kur, daha yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olarak Türkiye'ye dönecek. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt başta olmak üzere ikinci tur etki olarak da A'dan Z'ye her şeyin fiyatı artacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi kararını ve kararın ardından doların kurunun tırmanışa geçmesini değerlendirdi. "Rezervleri eksi 52 milyar dolara düşmüş bir Merkez Bankası'nın, döviz rezervleri ile kurlar üzerinde herhangi bir etki oluşturması artık mümkün değil" diyen Babacan, AKP iktidarının ekonomik dengeleri tamamen bozduğunu söyledi. Babacan, şöyle konuştu:

"İktidar, artık ekonomik dengeleri tamamen bozmuş durumda"

"Ülkeyi yöneten iktidar, artık ekonomik dengeleri tamamen bozmuş durumda. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Merkez Bankası, ekonomi yönetiminin tümünde, kuruluşlardan sadece bir tanesi. Bu kuruluşun elinde de sadece bir tane enstrüman kaldı. O da gecelik ya da haftalık faizler. Onun haricinde Merkez Bankası’nın elinde hiçbir imkan, hiçbir güç kalmadı.

Rezervleri eksi 52 milyar dolara düşmüş bir Merkez Bankası'nın, döviz rezervleri ile kurlar üzerinde herhangi bir etki oluşturması artık mümkün değil. Ekonomideki dengesizlikleri, Türkiye'deki bütün hukuksuzluğu ve adaletsizliği, ekonomide sonuçlar olarak görüyoruz.

Bunları tek başına Merkez Bankası kararlarıyla düzeltmek mümkün değil. Karar açıklanmadan 'Merkez Bankası faizi indirse de, yükseltse de, sabit de tutsa hiçbir şey fark etmez' dedim.

Sonuçta Merkez Bankası artık bağımsız değil, tamamen Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ile iş yapıyor. Merkez Bankası’nın gecelik faizlerin indirmesinin sonucunu hem daha yüksek kur olarak ve hem de hazine faizi olarak gördük. Hazine'nin borçlanma faizi geçen aya göre tam 3 puan artmış durumda. 10 yıllık tahvil faizlerine bakın. Yüzde 17'den 20.5'e çıkan faizler söz konusu. Kısa vadeli faizleri indirince Merkez Bankası, bu sefer uzun vadeli hazinenin borçlanma faizleri yükselmiş durumda."

"Merkez Bankası'na direktif veren zihniyet, ekonominin gerçeklerinden kopuk işler yapıyor"

"Merkez Bankası'na direktif veren zihniyet, ekonominin gerçeklerinden kopuk işler yapıyor. Bundan sonraki dönemde, Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi ya da çıkarmasıyla ekonominin düzelme imkanı kalmamıştır. Türkiye'nin ekonomisini düzeltmenin en önemli yolu, ülkenin tekrar hukuk ve adalet zeminine taşınmasıdır. Özgürlüklerin, insan haklarının korunmasıdır. Ekonomi, hukuk ve adalet temeli üzerine oturur. Hukuk yoksa, adalet yoksa, demokrasi yoksa, özgürlükler yoksa; ekonominin düzelmesi imkansızdır.

Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar artık mevcut hükümetin Türkiye ekonomisi üzerinde kontrolü kalmamıştır. Bugünkü kararlar onu göstermektedir. ‘Hükümet artık iki kötüden birini seçecek. Ya yüksek faizi ya da yüksek kuru seçecek' dedim. Faizi düşürerek yüksek kuru seçmiş oldu. Yüksek kur, daha yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olarak Türkiye'ye dalga dalga enflasyon artışı olarak dönecek. Gübre, ilaç, tohum, yem, mazot hepsi dövize bağlı. Kur arttığı zaman bütün tarımsal girdilerin maliyeti artıyor. İster istemez bu maliyet fiyatlara yansıyor.

Vatandaşlarımızın hepsi hayat pahalılığından şikâyet ediyor. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt başta olmak üzere ikinci tur etki olarak da A'dan Z'ye her şeyin fiyatı artacak."

"Merkez Bankası Başkanı’nın kim olduğunun hiçbir önemi yok"

Babacan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Merkez Bankası Başkanı’nın kim olduğunun hiçbir önemi yok. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Sayın Erdoğan'ın verdiği talimatlarla oluyor, bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başkanı Ahmet olmuş, Mehmet olmuş hiçbir önemi yok. Merkez Bankası'nın para politikası tamamen Erdoğan'ın elinde."

Kordon'da vatandaşlarla sohbet etti

Eşi Ülkü Zeynep Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve partililer ile birlikte Alsancak Kordon'da yürüyen Ali Babacan, yurttaşlarla da sohbet etti.

Gastronomi mezunu olduğunu belirten bir genç, "İngilizce öğrendim, kendimi geliştirdim. Dubai, Katar ya da bir apar ülkesinde iş bulmayı istiyorum. Lütfen bizi kurtarın. İş buluyoruz ama 3-4 bin liraya. En son 7 bin lira maaş aldım. Diyorlar ki 'Maaşın çok iyi'. Euro ile karşılaştırdığında Almanya'da işsizlik maaşı alanla aynı parayı alıyorum. Paramızın değeri yok" dedi.

"Türkiye'nin bu haline bakma, düzelir"

Babacan ise gence şu yatını verdi:

"Önemli olan çalışmak, üretmek. Türkiye'de imkan varsa Türkiye'de, dışarda imkan bulursan dışarıda çalışmanı öneriyorum. Türkiye'nin bu haline bakma, düzelir. Seçim olur, iktidar değişikliği olur düzgün işler yapmaya başlayınca çok çabuk düzelir. Türkiye'nin sorunu kötü yönetim. Kötü yönetim gidince daha düzgün yönetecek insanlar gelince çabuk toparlar. Bu ülke çok güçlü." (ANKA)