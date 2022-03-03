Babacan'dan Erdoğan'a: Sağınıza aldığınız Bahçeli ve solunuzdaki Perinçek ile 28 Şubat sizin iktidarınızda yaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesiyle ilgili "28 Şubat ittifakı" benzetmesi yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "28 Şubat; sağınıza aldığınız krizlerin ortağı Bahçeli ve solunuzdaki küçüğün de küçüğü Perinçek ile sizin iktidarınızda yaşıyor." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla, 17- 25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler. " demişti.

Babacan'dan Erdoğan'a yanıt

Ali Babacan, Twitter hesabından 6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masa etrafında toplanarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalamasına 28 Şubat göndermesi yapan Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmamıza "28 Şubat ittifakı" demiş. Sayın Erdoğan; biraz yavaş olun ve unutmayın: 28 Şubat; sağınıza aldığınız krizlerin ortağı Bahçeli ve solunuzdaki küçüğün de küçüğü Perinçek ile sizin iktidarınızda yaşıyor."