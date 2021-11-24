Babacan'dan Erdoğan'a: İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz, müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan, ‘Tüm dünyada kriz var’ diyerek yaşananları mazur göstermeye çalışıyor. Dünyada bizdekine benzer nitelikte bir kriz yok. Olan biten burada, Türkiye’de. Çünkü olan bitenin faili Beştepe’de. Bu, yerli ve millî bir kriz” dedi. Ekonomik krize karşı 21 maddelik çözüm önerisi açıklayan Babacan, “Bu sefer tutmaz, kimse inanmaz. ‘Bağımsızlık mücadelesi’ falan diyerek halkımızı kandırmaya çalışmayın. O günler geçti. İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz. Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın” diye konuştu.

DEVA Partisi, her çarşamba haftalık değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı. Bugünkü ilk toplantının ardından Genel Başkan Babacan, basın toplantısı düzenledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

"İktidar medyası dar çevrelerin eylemini saldırı varmış gibi abarttı"

“Dün ülkemizin çeşitli şehirlerinde bazı küçük eylemler yapıldığını basından gördüm. Hemen peşinden iktidar medyası ve vekilleri, bazı dar çevrelerin düzenlediği bu eylemleri, sanki büyük bir saldırı varmış gibi, ülke güvenliği tehdit altındaymış gibi abarttı da abarttı. Allah aşkına kendinize gelin. Savaş yok, ayaklanma yok, şiddet yok, saldırı yok.

Propaganda aygıtından sorumlu kişileri biliyorsunuz. Kendileri devlet memuru ama halka değil, sadece bir kişiye hizmet ediyorlar. Bir ucundan tutmuşlar, parti-devlet el ele hep birlikte ‘vazgeçmeyeceğiz’ demeye başlamışlar. Sakin olun, size kimse bu hamaset oyununu oynatmaz. Kimse bu ‘yalandan mağdur’ pozlarına girmenize müsaade etmeyecek. Bu oyunu çok gördük. Bu sefer tutmaz, kimse inanmaz. ‘Bağımsızlık mücadelesi’ falan diyerek halkımızı kandırmaya çalışmayın. O günler geçti. İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz. Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın.

Merkez Bankası’na faizi indirsin talimatını ‘nas’ ile verdi. Kutsal kitabın sayfalarını, mızrak ucuna takıp savaşanlar gibi mi anılmak istiyorlar acaba? Madem faize karşılar, derhal sıfırlasınlar. Ama maksatları, sık sık yaptıkları gibi, dinimizin kutsallarını siyasete alet etmek. Bu iktidar her sıkıştığında ya dinî ya da millî duyguları istismar ediyor. Bir gün ‘nas’, bir gün ‘kurtuluş savaşı’ diyor.”

DEVA Partisi'nin önerileri

Babacan ayrıca partisinin ekonomik krize karşı acil çözüm önerilerini açıkladı. DEVA Partisi’nin çözüm önerileri şöyle: