Babacan'dan Erdoğan'a: Daha çok borç alıyor, '109 milyar rezervim var' diyor; çıkıyor bir de 'artırdık' diyor

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Babacan, "Eksi 55 milyar dolar şu anda rezerv, çıkıyor bir de artırdık diyor. Gidiyor daha çok borç alıyor, '109 milyar dolar rezervim var' diyor. İyi de niye o rezervin borç para olduğundan bahsetmiyorsun? Ülkeyi yönetenlerin doğruları söylemesi lazım" dedi.

Babacan, partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamayı Twitter hesabından "Görünen köy kılavuz istemez" notuyla paylaştı.

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Babacan, "Taraflı partili Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor, ilk defa Merkez Bankası rezervleri eksiye düşüyor" derken, Erdoğan'ın doğruyu söylemediğini belirtti.

"Adeta kibrit çakıp yaktılar"

Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın 109 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğunu söylediği açıklamasına sert ifadelerle yüklenen Babacan, "Bakın rakamlar ortada. 2002'de biz devraldık. Bu arkadaşınız iyi bir ekiple çalışmaya başladı. Net rezervi 10 milyar dolardan aldık 60 milyar doların üzerine çıkardık. Bakın ne olmuş... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor, taraflı partili Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor, tarihte ilk defa Merkez Bankası rezervleri eksiye düşüyor. Daha önce kullanmıştım ya, 'Adeta kibrit çakıp yaktılar' diye, olan bu!" dedi.

"Ülkeyi yönetenlerin doğruları söylemesi lazım"

Babacan, "Eksi 55 milyar şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi. Çıkıyor bir de artırdık diyor. Gidiyor daha çok borç alıyor, '109 milyar dolar rezervim var' diyor. İyi de niye o rezervin borç para olduğundan bahsetmiyorsun? Niye zamanında 60 milyar dolara çıkmış net rezervi eksi 55 milyar dolara düşürdük demiyorsun? Ülkeyi yönetenlerin doğruları söylemesi lazım arkadaşlar" ifadesini kullandı.