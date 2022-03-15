Babacan'dan Erdoğan'a 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ yanıtı: Hem sistem hem zihniyet değişmeli

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından "Yeni yönetim sistemimizin 2018'den 2023'e kadarki ilk dönem uygulaması daha sonraki iyileştirmelere veri sağlayacak, rehberlik edecektir. Dünyanın hiçbir yerinde yönetim sistemleri durağan değildir. Sürekli geliştirilen dinamik süreçlerdir." sözlerine yanıt verdi. Babacan, "Hem sistem hem zihniyet değişmeli." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim sistemimizin 2018'den 2023'e kadarki ilk dönem uygulaması daha sonraki iyileştirmelere veri sağlayacak, rehberlik edecektir. Dünyanın hiçbir yerinde yönetim sistemleri durağan değildir. Sürekli geliştirilen dinamik süreçlerdir. Şu tarihi dönemin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak 2023 seçimleri sonrası milletimizle birlikte bu muhasebeyi yaparak daha mükemmele hep birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Babacan'dan yanıt geldi

Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle bir yere gidilemeyeceğinin çok açık olduğunu kaydederken şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yönetim sistemleri durağan değildir. 2023 seçimleri sonrası bu muhasebeyi yapacağız” demiş. Partili, taraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle bir yere gidilemeyeceği çok açık. Hem sistem hem zihniyet değişmeli. Çözüm için topyekûn iktidar değişmeli."