Babacan'dan 'büyüme rakamları' yorumu: Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına ilişkin, "Büyümeden beklenen, topyekün zenginleşmektir. Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez" dedi.

Ali Babacan, Türkiye’nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 büyüdüğü yönündeki TÜİK açıklamasını sosyal medya hesabından yorumladı.

Babacan'ın yaptığı açıklaması şöyle:

"Açıklanan büyüme istihdam yaratmamış, işsizliği ve yoksulluğu azaltmamış, baz etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çalışanların millî gelirden aldığı pay düşmüştür. Büyümeden beklenen, topyekun zenginleşmektir. Halk yoksullaşırken bir avuç insanın daha da zenginleşmesiyle övünülmez."

TIKLAYIN - TÜİK: Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü