Babacan'dan aşı tepkisi: 2 ay boyunca aşı kıtlığı yaşanacağını öğrendik; Cumhurbaşkanına soruyorum bu milletin aşısı nerede?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor" açıklamasına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ben buradan Cumhurbaşkanına soruyorum, bu milletin aşısı nerede? Bunun cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor." demişti.

Babacan Twitter'dan bir video yayınlayarak Bakan Koca'nın aşıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Babacan'ın değerlendirmesi şöyle:

"Bu akşam ailece iftar sofrasındayken 2 ay boyunca aşı kıtlığı yaşanacağını öğrendik. Bu aşı tedarik meselesi hükümetin ilk günden beri eline, yüzüne bulaştırdığı bir konu. Plan, program, basiret, tedbir yok. Şöyle bir bakın. İlk günden bu yana aşıyla ilgili neler açıklandı, neler gerçekleşti. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Üstelik 18 günlük kapanmaya girdik. Ekonomik destek yok vatandaşlarımıza bu ne demek? Kapanın ama açlığa mahkum olun. E aşı yok. Bu ne demek? Ölüme mahkum olun. Buradan sayın cumhurbaşkanına soruyorum. Bu milletin aşısı nerede?"

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