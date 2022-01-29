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Babacan’dan, Adalet Bakanlığı ve TÜİK’te yapılan değişikliklere ilişkin ilk yorum: Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor

Adalet Bakanı ve TÜİK Başkanı gece yarısı görevden alınmıştı

29 Ocak 2022 10:08

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasıyla ilgili olarak, 

Babacan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor." dedi.

 

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