Babacan: Büyüme beklentilerin altında fakat bu yüzde 4'lük hedefimizi etkilemez

Ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında beklentilerin bir miktar altında tablo var ama bu bizim yüzde 4'lük hedefimizi bugünden revize etmemizi gerektirecek düzeyde değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Babacan, erken emeklilik ve vergi affı gibi konuların gündemlerinde olmadığını söyledi.

Babacan, Kanal İstanbul için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çalışmaya başladıklarını da ifade etti.

Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Büyümenin öncü göstergelerine bakıldığında beklentilerin bir miktar altında tablo var ama bu bizim yüzde 4'lük hedefimizi bugünden revize etmemizi gerektirecek düzeyde değil. Biz bugün itibariyle yüzde 4'lük hedefi ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz.

-Erken emeklilik yok. Emeklilik yaşının düşürülmesiyle ilgili bir çalışmanın doğru olmayacağını düşünüyorum.

-Türkiye'nin kredi temerrüt takası primi, dün akşam itibariyle 112 baz puan oldu. Bu, tarihimizdeki en düşük oran. Yani Türkiye'nin uluslararası piyasalarda risk algılaması hiç bu kadar düşük olmamıştı.

-IMF'ye olan borcumuzun son taksiti dün akşamki kur itibariyle yaklaşık 421 milyon dolar.