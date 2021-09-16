Babacan: Bugünkü devlet yönetme mantığı ile çıkış yok, ekonominin tek sorunu hukuk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin önündeki tek engelin hukuk olduğunu savundu.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, “2022’nin ikinci yarısında bir seçim olacağına artık toplumsal bir inanç var. Hükümet bu seçime giderken Türk lirasına yüklenip sosyal yardımlarda ciddi bir artış, maaşlarda ciddi bir yükseliş sağlayıp seçimden sonra ne olursa olsun önemli olan seçimi kazanmak diyerek vatandaştan yeniden oy almaya yönelebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Böyle bir şey bu saatten sonra mümkün değil. Siz para basarak TL’yi bollaştırıp dağıtabilirler mi diyorsunuz. Tabii ki, bu yapılabilir. Deneyebilirler de. Ama kurtarmaz. Bunu yaparlarsa olacak olan şudur. Hemen ya çok yüksek faiz başlar ya da çok hızlı kur artışı. Bunu seçim sonrasına erteleyemezler. Anında kendini gösterir. Ve seçime giderken çok yüksek bir kur artışı ile gitmek... Bu konuda geçmiş hatıraları çok kötü olan toplum bundan rahatsız olur. Bunun ne anlama geldiğini bilir. Prim vermez. Bugünkü devlet yönetme mantığı ile çıkış yok.”

Babacan, Ataylı'nın “Yani Türkiye’nin çıkışı yok mu buradan?” sorusunun ardından ise şunları söyledi:

“Bu anlayışın çıkışı yok. Hukuku öne koymadan, adaleti sağlamadan, güvenilir bir hukuk sistemi olmadan Türkiye’nin böyle şeylerle ekonomisini düzeltme imkanı yok. Artık hukuk yoksa gelişme yok, yatırım yok, sağlam bir ekonomi yok."