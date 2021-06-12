Babacan: Bu ülke hâlâ ayaktaysa Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçmişiyle ilgili yaşadığı pişmanlığını söylerken, "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" dedi. Babacan, Atatürk'e ilişkin de "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hâlâ ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir" ifadesini kullandı.

Twitch yayıncısı Jahrein, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınında konuk ettikten sonra şimdi de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk olarak ağırladı. Jahrein'in daha önce "Çok sert bir yayın olur" dediği buluşma 3 saatten uzun sürerken, binlerce kişi tarafından takip edildi.

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Babacan, geçmişine yönelik eleştirilere ilişkin "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum. İki tür siyaset var; umut siyaseti, korku siyaseti. Hükûmet şu an insanları etrafında ancak korkutarak tutabiliyor" dedi.

"Hâlâ ayaktaysak Atatürk sayesinde"

Programda Jahrein'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin sorusuna da yanıt veren Babacan, "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hâlâ ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerine bu ülke hâlâ ayaktadır" ifadesini kullandı.

Babacan ayrıca, "Ekonomi politikaları konusunda dönemin başbakanıyla sık sık ters düştük. Yanlışları en çok dillendiren bendim. Bugün herhangi bir bakanın cumhurbaşkanının karşısında bir şey açıklaması mümkün mü?" şeklinde konuştu.