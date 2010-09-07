-BABACAN: BORSADA "EVET"İ ŞİMDİDEN SATIN ALIYORLAR ANTALYA (A.A) - 06.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Bugün itibariyle İMKB tarihi rekorunu kırarak kapandı. Neden? 'Evet' çıkacak beklentisiyle oldu. Şu anda 'Evet'i daha muhtemel görüyorlar ve 'Evet'i şimdiden satın alıyorlar'' dedi. Ali Babacan, Antalya'daki Akdeniz Radyo Televizyonu'nda canlı yayın konuğu oldu. Babacan, iyi çalışan bir hukuk sistemi ve gerçek bir sivil demokrasinin sağlanmasıyla ekonominin de daha iyiye gideceğine işaret etti. Bakan Babacan, güven oluştuktan sonra her şeyin kolaylaştığını belirttiği konuşmasında, Türkiye'yi inceleyen uluslararası kuruluşların hazırladıkları raporlara da değindi. Babacan, bu raporlarla ilgili şunları söyledi: ''Son dönemlerde yazılan onlarca rapordaki istisnasız söylenen şey, 'Evet çıkarsa bu Türkiye ekonomisi için iyi olacaktır, 'hayır' çıkarsa olumsuz sonuçlar getirecektir'. Bu raporları tarafsız ekonomistler hazırlıyor. Bunlar kamuoyuna açık raporlardır. Anayasa değişikliği Türkiye'deki demokratik standartları yükseltecek mi, hukuk zeminini güçlendirecek mi? Bu konuda biz Türkiye olarak yalnız değiliz. Türkiye aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye aday bir ülke olduğu için Türkiye'deki bütün reformlar dışarıdan yakından izleniyor. Anayasa reform paketinden sonraki açıklamalara bakın. Uluslararası gözlemciler ne diyor? Avrupa Parlamentosu, 730 üyesi vardır, Avrupa'nın 27 ülkesinden parlamenterler vardır, en son açıklama oradan geldi. 'Bu her alanda Türkiye'nin standardını yükselten bir pakettir' diyor.'' -''İMKB'NİN REKORU 'EVET' BEKLENTİSİNDEN''- Türkiye'nin 12 Eylülde bir demokrasi sınavı vereceğini kaydeden Babacan, ''Kepenklerinizin kapanmasını istemiyorsanız 'Hayır' deyin'' yazılı bilboardları hatırlatan Tongülüs'ün sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''(Eğer işler iyiye gitsin istiyorsanız, dükkanınız açık kalsın istiyorsanız hayır deyin) şeklinde bir afiştir sanıyorum. Bu tamamen bir dezenformasyon. AB Komisyonu, Venedik Komisyonu diyor. Peki bunu diyenlerin yetkinliği nedir? Kendi analizlerimizi söylemiyoruz. Saygın, güvenilir kurumların analizinden söz ediyoruz. Bugün itibariyle İMKB tarihi rekorunu kırarak kapandı. Neden? 'Evet' çıkacak beklentisiyle oldu. Şu anda 'Evet'i daha muhtemel görüyorlar ve 'Evet'i şimdiden satın alıyorlar. 'Evet'in güzelliklerini şu anda yaşamaya başlıyorlar. Borsa neyin işaretidir? İleriye doğru çalışacağı için piyasalar, Türkiye'de işler iyi olacağın beklentisidir. 'Hayır' eğilimi olsaydı tersini görecektik.'' -''MEMLEKET MESELESİ''- Referandumun Fenerbahçe-Galatasaray maçı değil, Milli Takım maçı gibi düşünülmesini isteyen Babacan, halk oylamasının ''memleket meselesi'' olduğunu kaydetti.