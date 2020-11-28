Babacan: BioNTech'ten 1 milyon, Çin'den 10 milyon; koskoca 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı bu

Babacan, partisinin 1. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasının sonlarına doğru, eş zamanlı gerçekleşen Tunceli İl Kongresi'ne bağlanan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, aylardır hepimizden gizlenen vaka sayıları birkaç gündür açıklanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben, vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk beşte olduğunu söylemiştim. Tahmini vaka sayılarını da söylemiştim. Tahminlerimiz maalesef isabetliymiş, doğruymuş. Aylardır önlem alınsın diye çağrı yapıyoruz. Neler yapılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyoruz. Dinlemediler. Hâlâ dinlemiyorlar. En baştan beri sayısız hata yapıldı. Maske krizimizi hatırlıyorsunuz. Hele hele 1 Haziran'dan sonra doğru dürüst önlem almayı bıraktılar. Sırf salgınla mücadele için bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Ama vaka sayıları, bilim kurulundan da gizlendi. Biliyorsunuz bilim kurulu üyeleri “biz de bilmiyoruz” demişti. Şimdi de “çok şükür öğrendik” diyorlar herhalde…

"Faturayı Bilim Kurulu'na kesti; peşinden de vatandaşa"

"Demiştim ki “Lütfen 'Biz elimizden geleni yaptık, halkımıza söz dinletemedik' demeyin.” Bunu da dediler. Hatta dün sayın Erdoğan “Sorumluluk Bilim Kurulunda. Vatandaşlarımız da önlemlere uymuyor” dedi. Faturayı; rapor bile tutamayan, vaka sayıları kendilerinden gizlenen, konunun tüm uzmanlarının yeterli oranda temsil edilmediği Bilim Kurulu'na kesti. Peşinden de vatandaşa.

"Salgınla mücadelede gerçekleri gizleyen, yeterli önlem almayan, kendileri değilmiş gibi önce Bilim Kurulu'nu, peşinden de vatandaşı suçluyorlar. Canıyla uğraşan vatandaşımız, ölürken bile suçlu.

"Yaygın bir şekilde tarama testi yapmıyorsunuz. Hastayla yakın temas edenlerde semptom yoksa test yapmıyorsunuz. Şehirlerin farklı noktalarına, hastanelerden bağımsız test istasyonları kurun dedik, kurmadınız. 1 Haziran'dan sonra önlemleri iyice gevşettiniz, bunun kararını kim verdi? Bunların kararını Bilim Kurulu mu verdi, vatandaş mı verdi yoksa siz mi verdiniz?

"Kimse suçu üzerinden atmasın"

"Bu sistemde ilgili bakan bile karar veremiyor. Bakanlar kendi alanlarındaki konularda konuşurken “sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla” diye söze başlıyor. Daha ilk zamanlarda sokağa çıkma sınırlandırılması ile ilgili krizi hatırlayın. Bir bakan “sınırlandırma var” dedi, diğeri “yok” dedi. En son yine Cumhurbaşkanının talimatını beklediler. Bu salgına karşı alınmayan tüm önlemlerden kimin sorumlu olduğunu herkes biliyor. Kimse suçu kendilerinden dahi bilgi gizlenen Bilim Kuruluna, hele hele vatandaşımıza atmasın.

"Kendi hekimlerimizin geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş listesine giren aşıdan ne kadar sipariş verilmiş biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yalnızca bir milyon. Çin'de daha fazları tamamlanmamış aşıdan ise 10 milyon sipariş etmişiz. Bu aşının etkisi nasıl, belli değil. Daha ne zaman piyasaya sürüleceği bile belli değil. Koskoca 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı bu. Aşının ne zaman geleceği de belirsiz.

"Ekonomi yönetiminde çuvallayanlar, ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da borca soktular. Ödemelerini yapamadılar. Ülkenin itibarını kaybettiler. Tüm bunlar aşı ihtiyacımızın karşılanmasını olumsuz yönde etkiliyor.

"Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz"

"Dersimli dostlarımın huzurunda sesleniyorum. En yakın zamanda Dersim'e geleceğiz, Munzur Gözeleri'nde sizlerle çay içeceğiz. Geçmişte yaşanan olayları çok iyi biliyoruz ve acıları paylaşıyoruz. Yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı oluşturacağız. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Alevi vatandaşlarımızın başta Cem Evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için gerekli her türlü adımı atacağız.

"İki yıldır Kanal İstanbul'la mı yatıp kalktınız?"

"17 Ağustos 1999'da deprem gerçeğiyle en ağır yüzleşmeyi Kocaeli'nde yaşadık. Kaynaklarımızı Kanal İstanbul gibi dipsiz bir kuyuda, ranta dönüştürmek isteyenler, en azından Kocaeli'ndeki 1500 konutun iyileştirilmesine neden kaynak bulamazlar? İlgili bakan, iki yıl evvel, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut bulunduğunu açıklamıştı. Aradan iki yıl geçti, maalesef en son İzmir depremini yaşadık. Ardından sayın Erdoğan çıkıp yenilenmesi gereken bina sayısını açıkladı. Kaç açıkladı? 6,7 milyon. Aynı sayıyı açıkladı. Yahu ne yaptınız siz iki yılda?"