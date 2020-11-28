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Babacan: BioNTech'ten 1 milyon, Çin'den 10 milyon; koskoca 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı bu

"Faturayı Bilim Kurulu'na kesti; peşinden de vatandaşa"

28 Kasım 2020 22:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele politikalarını eleştirirken, "Kendi hekimlerimizin geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş listesine giren aşıdan ne kadar sipariş verilmiş biliyor musunuz? Yalnızca bir milyon. Çin'de daha fazları tamamlanmamış aşıdan ise 10 milyon sipariş etmişiz. Bu aşının etkisi nasıl, belli değil. Daha ne zaman piyasaya sürüleceği bile belli değil. Koskoca 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı bu" dedi.

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