-Babacan Berlin'de BERLİN (A.A) - 30.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Alman-Türk CEO Forumu'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) Almanya'daki muadil kuruluşu Alman Sanayicileri Federasyonu (BDI) ortaklığında oluşturduğu ''Türk-Alman CEO Forumu'' yarın başlayacak. Türkiye ve Almanya'nın önde gelen holding ve firmalarının yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri arasındaki diyaloğun kuvvetlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türk-Alman CEO Forumu'nda ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarda iki ülkeyi de ilgilendiren güncel gelişmeler değerlendirilecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve BDI Yönetim Kurulu Başkanı Hans Peter Keitel'in açılış konuşmasını yapacağı forumda, Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oeittinger, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz Ahnen ve Federal Almanya Parlamentosu SPD Grup Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dr. Frank Walter Steinmeier de birer konuşma yapacak. Forum, Almanya ve Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 50 şirketinin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürleri ile siyaset, akademi ve medya temsilcilerinden davetlilerin katılacağı akşam yemeğiyle sona erecek.