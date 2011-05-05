-BABACAN BENZİNDEKİ KARDAN YAKINDI ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, benzin zammıyla ilgili, ''Şu anda dağıtıcılar ile bayilerin karını toplayıp baktığımızda Avrupa'nın çok üzerinde bir kar haddi görüyoruz'' dedi. Babacan, Kanal A televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtladı. Babacan, benzine neden sürekli zam geldiği sorusu üzerine, Türkiye'nin petrolü ithal eden bir ülke olduğunu, petrol fiyatlarının da dünya piyasalarında oluştuğunu kaydetti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmelerden sonra petrol fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğini ifade eden Babacan, ''Son dönemde benzin fiyatı motorin fiyatı artmayan bir ülke gösteremezsiniz'' diye konuştu. Akaryakıtta verginin oransal olmadığını söyleyen ''Biz akaryakıtta litre başına sabit bir vergi alıyoruz. Bu sabit vergiyi 2009'un sonunda ayarlamıştık, o vergi hiç değişmedi. Kuruş olarak litrede sabit devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar da orada herhangi bir değişiklik yapmayacağımızı ilan ettik'' değerlendirmesinde bulundu. Babacan, dağıtıcıların kar marjının arttığını gözlemlediğini, son 1-1.5 yılda litre başına ettikleri karın aşağı yukarı kuruş olarak ikiye katladığını söyledi. Bunun dünya ortalamasının üzerinde olup olmadığı yönündeki bir soruya da Babacan, ''Avrupa'nın da, dünyanın da üzerinde. Şu anda dağıtıcılar ile bayilerin karını toplayıp baktığımızda Avrupa'nın çok üzerinde bir kar haddi görüyoruz'' yanıtını verdi. ''Orada bir siyasi müdahale olamıyor mu? 6 dağıtıcı var, hepsi de yabancı. Madem vergi oranı aynı örtülü bir fiyat mı var?'' sorusu üzerine Babacan, ''Orada EPDK ve Rekabet Kurumunun bakması gereken konular var. Ama ikisi de bağımsız ve öte yandan da siyasi hiçbir sorumlulukları yok. Böyle bir ironi de var orada. Normalde bakıp, takip edip, varsa böyle bir fiyat anlaşması, onu engelleyecek tedbirleri almaları lazım'' diye konuştu. ''Hükümet olarak bu konuda kuşkunuz var mı?'' sorusu üzerine Babacan, ''Hükümetsiniz, kuşkularla yapamazsınız. 'Varsa gereği yap' denilir icabında. Normalde bizim bu ilgili kuruluşlarımızın bu işin üzerinde durması lazım. EPDK 1.5 sene önce bunu yaptı. Kar haddine limit getirdi. İki ay sürdürdü, kaldırdı. Sonra basamak basamak tekrar kar hadleri yükselmeye başladı'' dedi. -''BÖYLE BİR ŞEYİN SÖZÜNÜ HİÇ KİMSE VEREMEZ''- Bir ekonomist gözüyle böyle bir müdahale gerekip gerekmediği sorusuna karşılık Babacan, serbest piyasa ve rekabetin tam işlemesi halinde bunlara gerek kalmayacağını söyledi. Gerçek rekabetin olduğu sektörlerde yüksek kar haddinin kolay mümkün olmadığını ifade eden Babacan, ''Bu işin asıl adresi Rekabet Kurumudur. Rekabetin Türkiye'de iyi işlemesini sağlamakla görevli kurumumuz Rekabet Kurumudur ve bağımsızdır'' şeklinde konuştu. ''Petrol fiyatları düşebilir mi?'' sorusuna Babacan da bunun tamamen petrol piyasalarına bağlı olduğunu, kimsenin böyle bir şeyin sözünü veremeyeceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: ''Bu tamamen dünya petrol fiyatlarına bağlı. Böyle bir şeyin sözünü hiç kimse veremez. Kim veriyorsa da bilin ki doğruyu söylemiyor. Bazıları dünyanın gerçeklerinden kopuk, temeli, bazı olmayan vaatlerde bulunabilir. Zaten iktidar olma ümidi yoktur ya da 'vatandaşlardan kimi kandırıp 3-5 puan toplayıp, oyumu biraz yükselteyim de bari genel başkanlığı korurum' diyenler, belki böyle düşünüyor olabilir. Ama biz gerçekçi olmak zorundayız. Bugün kim çıkıp, petrol, akaryakıt fiyatıyla ilgili taahhüt veriyorsa, bilin ki yalan söylüyor. Fiyatı dünyada belirlenen bir ürün için tutup, 'İçeride ben bu fiyata satacağım' diyen doğruyu söylemiyor.''