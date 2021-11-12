Babacan, Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti

Tüm Türkiye'yi üzen korkunç cinayetle hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, taziye ziyaretinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, salı günü İstanbul’da kadın cinayetine kurban giden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cengiz’in Ankara’daki annesine, babasına ve yakın akrabalarına başsağlığı dileyen Babacan, aileye hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

"Tüm ülke olarak büyük bir acı içindeyiz"

Babacan bir de sosyal medya paylaşımı yaparak Başak Cengiz'i andı.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

Vahşice katledilen Başak Cengiz’in geride bıraktığı annesi, babası, nişanlısı, sevdikleri ve tüm ülke olarak büyük bir acı içindeyiz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Başımız sağ olsun.