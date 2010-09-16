-BABACAN BANKA İŞLEM ÜCRETİNDEN YAKINDI ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaların işlem ücreti adı altından vatandaşlardan çok yüksek rakamlar talep etmeye başladıklarını belirterek, ''(Müşteri elime düştü, ben bunun üzerinden daha fazla para nasıl kazanırım) yaklaşımı kesinlikle olmamalı, bu konuda düzenleme... Ne gerekiyorsa bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Babacan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BBDK) 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen ''Geçmişten Geleceğe Türk Bankacılık Sektörü'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, son dönemlerde faizlerin düşmesiyle beraber bankaların özellikle işlem ücreti adı altında vatandaşlardan yüksek rakamlar talep etmeye başladıklarını söyledi. Babacan, şöyle devam etti: ''Ankara'nın bir şubesinden bir şubesine 15-20-25 lira havale ücretleri alınıyor. Yani, neredeyse vatandaş taksiye binse, parayı kendi götürse daha ucuz. (Müşteri benim elime düştü, ben bunun üzerinden daha fazla para nasıl kazanırım) yaklaşımı kesinlikle olmamalı. Bu konuda düzenleme... Ne gerekiyorsa bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oligopolden bahsediyoruz ya, ben o ifadeyi kullandığımda (bizim bankacılık sektöründe öyle bir yapı yok) derler. Tamamen iyi işleyen bir serbest rekabet sistemi olsa bunlar böyle rahat olmaz, bu kadar rahat uygulanmaz.'' Türkiye'de bankacılığın rekabet açısından daha iyi bir noktaya gitmesi gerektiğinin çok açık ortada olduğunu ifade eden Babacan, 2001 krizinden bu yana dondurulmuş bir banka sayısı olduğunu, yeni lisans verilmediğini de bildirdi. Babacan, ''Neden? Biraz bilançolar toparlansın, bünye toparlansın. öncelik biraz daha istikrar tarafındaydı. Ama şimdi orada çok şükür bakıyoruz artık iyi. Kar rekorları kırılıyor, bundan sonraki dönemde artık yavaş yavaş rekabetin de daha iyi çalışmaya başladığını görmek istiyoruz. Bu konuya mutlaka ilgili kurullarımızın bakmaları... (Elime düşmüş, müşteri nasıl olsa elimde, avucumda) gibi bir uygulamaya asla izin verilmemeli'' diye konuştu.