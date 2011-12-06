-Babacan Atsuşi için düzenlenen törene katıldı TOKYO (A.A) - 06.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Van'da meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden Atsuşi Miyazaki için düzenlenen anma törenine katıldı. Atsuşi'nin çalıştığı yardım kuruluşu AAR'ın organize ettiği törende kısa bir konuşma yapan Babacan, Atsuşi'nin Van'da yürüttüğü üstün çalışmalarla Türk halkının sevgisini kazandığını ve Türkiye'nin onu her zaman minnetle anacağını söyledi. Atsuşi'nin son yolculuğuna göğsünde Türk bayrağı ile uğurlanmasının çok özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Babacan, Atsuşi'nin Türk-Japon dostluğunun bir sembolü olduğunu kaydetti. Babacan, Atsuşi'nin cesareti ve fedakarlığı ile Türk ve Japon milletinin hafızasında sonsuza dek yaşayacağını belirterek, törende bulunan Atsuşi'nin annesine ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Babacan'ın konuşmasının ardından arkadaşları Atsuşi'nin anısına konuşma yaptı. Törende Atsuşi'nin AA tarafından Van'da çekilen fotoğrafları sergilenirken, törenin sonunda yine AA tarafından Van'da çekilen görüntüler katılanlara izletildi. Başbakan yardımcısı Babacan, Atsuşi'nin annesi ve kardeşlerine İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan Atsuşi Miyazaki Trafik Eğitim ve Sivil Savunma Parkı önünde AA'nın çektiği fotoğrafı hediye etti.