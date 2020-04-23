Babacan, "Atatürk'ü anmadığı" gerekçesiyle tepki çeken 23 Nisan mesajını yeniledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin kuruluşu nedeniyle paylaştığı mesaj sosyal medyada "Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermediği" yönünde eleştiriler alınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu

AKP'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Babacan'ın paylaşımı şöyleydi:

"100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Millî egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi.

Biz de ilk meclisin yüzüncü yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle DEVA Partisi’ni kurduk. Her fikri değerli gören bir milli egemenlik anlayışıyla, tüm milletimizin özellikle de çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Tepkilerin ardından yeni mesaj paylaştı

Babacan, gelen tepkiler üzerine yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı. Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."