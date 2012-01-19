-Babacan: Arzu ettiğimiz noktada değiliz İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, siyasi reformlar konusunda henüz arzu ettikleri noktada olmadıklarını belirterek, ''Türkiye'de demokrasimizin daha da sıhhatli işlemesine ihtiyacımız var. Henüz birinci sınıf demokrasiye ulaşamadık'' dedi. Babacan, İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) tarafından Dedeman Hotel'de düzenlenen ''2012 Türkiye ve Dünya Ekonomisi'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, dünya, özellikle Avrupa ekonomisinin önemli dönemeçlerden geçtiğine değinerek, ''İçinde bulunduğumuz coğrafyada ciddi tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye bir yandan bu küresel krizin, henüz etkisinin geçmediği, fazlar değiştirerek devam eden krizin etkilerinden kendini uzak tutarken, bir yandan da bölgedeki değişim rüzgarına olumlu katkıda bulunuyor'' dedi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin önemli olduğunu dile getiren Babacan, bunların er ya da geç olacağını tahmin ettiklerini ve ülke liderlerine bu endişelerinden bahsettiklerini aktardı. Babacan, gelişmelerin bölge için çok sağlıklı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, iyi işleyen demokratik sistemler kurulursa, reformlar yapılırsa, dışa açık iyi ekonomi politikaları uygulanırsa, bölgenin büyük potansiyeli bulunduğunu söyledi. Babacan, 'Türkiye'nin tam merkezinde olduğu bu bölgede değişim rüzgarı başarıyla sonuçlandığında Türkiye için önemli imkan alanı açılacak. Tüm bu bölgede hatta içinde Balkanlar'ı ve Kafkaslar'ı katarak sınırların anlamını yitirdiği bir bölge hayal ediyoruz'' diye konuştu. Babacan, Türkiye'nin Avrupa'dan bakıldığında bir ekonomi başarısı, güneyden, doğudan bakıldığında bir demokrasi başarısı olarak görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşamadığı kadar itibar ve görünürlüğü sağladığını kaydetti. Türkiye'nin izlediği uluslararası ilişkiler çizgisi, dış politika çerçevesinin güzel sonuçları beraberinde getirdiğini ifade eden Babacan, ''Pek çok ülkenin gönlünü kazandık, güzel ilişkiler geliştirdik, bu ülkelerin halklarıyla gönül bağları kurduk. Bu, Türkiye için önemli bir kıymet'' dedi. Babacan, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ufkunu genişletmesi gerektiğine işaret ederek, 'Yumurtaların hepsini aynı sepete koymayacağız. İhracat pazarlarını ve yatırım yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmek lazım'' diye konuştu -2012 gündem maddeleri- Ali Babacan, Türkiye'nin Avrupa'daki sorunlardan ayrışmasında kriz öncesinde yaptıklarının ve kriz sırasında da uyguladıkları farklı politikaların rol oynadığını ifade ederek, ihracat ve finansman kanalıyla bu kadar bağlı bir ekonomik yapısı olmasına rağmen Türkiye'nin çok farklı sonuçları olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 2 yılda 3,5 milyon iş yaratarak, istihdam oluşturan bir büyüme elde ettiğini kaydeden Babacan, bu büyüme rakamlarının tamamen özel sektör aktivitesiyle elde edildiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde cari açık ve enflasyonun Türkiye'nin önemli gündem maddeleri olacağına işaret eden Babacan, enflasyonda geçici sebeplerden kaynaklı bir yükselme ile 2011'in yüzde 10,45 ile bitirildiğini, ancak bu yılın ikinci yarısından itibaren düşüşün hızlanacağını ve olumsuz bazı sürpriz gelişmeler olmadığı takdirde 2012'nin yıl sonu hedefine uyumlu şekilde kapatılacağını anlattı. Babacan, önümüzdeki dönemin diğer gündem maddelerini ise rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, eğitim olarak sıraladı. Teşvik politikasında gerçekleştirecekleri değişiklikle stratejik sektörlere verilen teşvikleri derinleştireceklerini söyleyen Babacan, çalışmaların birkaç haftaya kadar bitmesini beklediklerini kaydetti. -''Durmak bizim için düşmek anlamına gelecektir''- Ali Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı genel politika çerçevesine bakarsak ekonomi önemli bir başlığımız. Siyasi reformlar konusunda da henüz arzu ettiğimiz noktada değiliz. Türkiye'de demokrasimizin daha da sıhhatli işlemesine ihtiyacımız var. Henüz birinci sınıf demokrasiye ulaşamadık.'' Yeni anayasa çalışmalarını da çok önemsediklerini ifade eden Babacan, referandumda halkın kendilerine sadece ''o maddeleri değiştirin'' demediğini, daha iyisini istediği mesajını ilettiğini söyledi. Babacan, ''Türkiye 'Yapacağımızı yaptık, bu kadarı yeter' dediği anda patinaj yapmaya ve geri geri kaymaya başlar. O hataya da düşmememiz lazım. Durmak bizim için düşmek anlamına gelecektir'' diyerek, bunun ekonomi, siyaset, yargı gibi tüm alanlar için geçerli olduğunu belirtti.