Babacan: Akaryakıttaki ÖTV'yi 2009'dan bu yana güncellemiyorduk

Son yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan akaryakıttaki zam için, "Sadece yaptığımız, 2009 Aralık'tan bu yana kadar akaryakıt içindeki ÖTV'yi enflasyon oranında bugüne getirmiş olduk" dedi.

Babacan, İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan son zamlarla ilgili konuştu. Babacan, salondan gelen "Vergi ayarlamaları bütçenin kötü yönetilmesinden mi kaynaklanıyor?' sorusuna yanıt verdi.



Zam operasyonunda KDV dalgası



Babacan, "Buradaki vergilerin en önemli amacı bütçe açığımızı belirli bir seviyede tutabilmek. Bugün Türkiye'de enerji kalemleri bizim dışarıya bağımlı olduğumuz kalemler. Bizim bu kalemlerde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Akaryakıta baktığımızda 2009 Aralık'ından bu yana vergilerde önemli bir düzenleme yapılmamıştı. Akaryakıtta vergiler litre başına sabittir. Litre başına belli bir kuruştur. Akaryakıt vergileri böyle olduğu için 2009'dan bu yana da hiçbir ayarlama olmadığı için bir bakıma litre başına kuruş kısmında geçtiğimiz enflasyonu karşılayacak bir ayarlama yaptık. Büyüme yok içinde. Sadece yaptığımız 2009 Aralık'tan bu yana kadar akaryakıt içindeki ÖTV'yi enflasyon oranında bugüne getirmiş olduk. Yaptığımız bu. Önemli olan bu konuda istikrardır, önemli olan Türkiye'deki huzur ortamıdır. Bütçe dengesi bozulduğunda Türkiye'de ne huzur ne güven kalır. Bunun bilincinde hareket etmemiz lazım. Harcamalarda da dikkatli olmalıyız. İsraftan kaçınmamız lazım. Gelir tarafında değil gider tarafında da aşırılıklar varsa, kuşkusuz bunlarla ilgili de tedbir almamız gerekir. Bununla ilgili belli hazırlıklarımız olacak. Zor bir dönemdeyiz. Bütçedeki denge Türkiye'deki huzurun istikrarın temelidir " dedi.



'Bütçe maliyetine katlanırız'



Ali Babacan, 'Yeni zamlar olacak mı?' sorusuna ise," Bütçe gelirlerimizin neden hedefimize kıyasla belli miktarda bozulduğuna baktığımızda, bu bozulmanın üçte birinin sebebi gelirlerin beklenen kadar olmaması, üçte ikisinin sebebi ise giderlerin artmış olması. Atılacak adımların alınacak tedbirlerin bu çerçevede düşünülmek gerekiyor. Büyüme yüzde 3 küsür olduğu için vergiler düştü gibi yaklaşmamak lazım. Bizde büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme iç tüketimden ihracat ağırlıklı büyümeye döndüğünde ihracata kaynak ayırıyoruz. İç tüketimden ihracata dönüldüğünde vergi gelirlerinde bir miktar kayıp oluştu. Burada vergilerimiz düştü ama bu sıhhatli bir büyüme olacak Türkiye için. Biraz bütçe maliyeti var biz buna katlanırız o kadar önemli değil. Önemli olan istikrardır" yanıtını verdi.