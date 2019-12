-BABACAN: ABD İLE ORTAK HEDEFİMİZ HEP AYNIDIR WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye ile ABD arasında bazı dönemlerde yaklaşım farklılıklarının görülebildiğini, ancak nihai ortak hedeflerinin her zaman aynı kaldığını belirtti. Babacan, ''Her sağlıklı ilişkinin doğasında çatışma da vardır. Eğer bir ilişkide bir çatışma yoksa, bu, o ilişkide baskı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, her zaman ortak hedefleri ve değerleri zihinlerimizde tutarak, ABD ile çok sağlıklı ilişkiler dizisi oluşturmayı istiyoruz'' dedi. Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29. yıllık konferansı kapsamında verilen akşam yemeğinde bir konuşma yapan Babacan, Türkiye ve ABD' ilişkilerinin bazı tek tük duraksamalara rağmen düzenli biçimde hız kazandığını belirterek, ''Daha da ötesi, geniş bir yelpazede karşılıklı güçlü çıkarlar, gündemlerimizde önemini korudu. Bizler ortağız, dostuz ve müttefikiz'' diye konuştu. Babacan, ''Birlikte, Amerikan kamuoyuna Türk-Amerikan ilişkilerinin özellikle gerçek doğasını, aramızdaki yakın işbirliğinin ülkelerimizin ulusal çıkarlarına nasıl hizmet ettiğini anlatmada daha çok çaba göstermeliyiz'' şeklinde konuştu. -TÜRK EKONOMİSİ- Konuşmasında Türk ekonomisiyle ilgili de bilgiler veren Babacan, küresel finansal kriz boyunca tüm Türk bankalarının çok sağlam durduğunu belirtti. Babacan, bu dönemde hiçbir Türk bankasına devlet fonu aktarmak, garanti sistemini değiştirmek zorunda kalmadıklarını anlattı. Bunların nedeni olarak, iyi zamanlarda birçok zorlu reformu hayata geçirdiklerini kaydeden Babacan, bankacılık sektörünü güçlendirdiklerini söyleyen Babacan, Türkiye'de son 12 aylık dönemde toplam kredi hacminin 370 milyar lira civarından 475 milyar lira civarına yükseldiğini, bunun Türkiye'de büyümeyi körükleyen unsurlardan biri olduğunu kaydetti. Merkez Bankası'nın da kriz süresince çok iyi iş gördüğünü, çok zamanlıca kararlar aldığını ve çıkış stratejisine dair çok zamanlıca açıklama yaptığını söyleyen Babacan, konuşmasında, İstanbul'un yeni bir finansal merkez, bölgesel ve nihayetinde küresel bir finans merkezi olmasını içeren önemli bir projenin bulunduğunu da dile getirdi. Babacan, bu projeyi geçen yıl Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının hemen öncesinde açıkladıklarını kaydederek, bu konuda yapacakları çok iş olduğunu, net takvimler içeren uzun vadeli bir eylem planlarının bulunduğunu, bu doğrultuda çok çaba göstereceklerini söyledi.