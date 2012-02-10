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Ekonomi

Babacan: 7 milyon kişi kredi kartlarının asgari limitini ödeyemedi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kredi kartı sahiplerinin büyük bölümünün ödeme güçlüğüne düştüğünü açıkladı.

10 Şubat 2012 18:23

Hülya Karabağlı - T24/Ankara

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kredi kartı sahiplerinin büyük bölümünün ödeme güçlüğüne düştüğünü açıkladı. Babacan "Son bir yıl içinde 7 milyon kişi kredi kartı borcunun asgarisini ödeyemedi. Eylül 2011 itibariyle 30.482.005 kredi kartı kullanıcısından 1 milyon 488.634'ü asgari tutarın altında ödeme yaptı. 7 milyon 170 bin 332 kredi kartı sahibi ise hiç ödeme yapmadı" dedi.


MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın kredi kartlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Eylül 2011 itibariyle ülkemizdeki kredi kartı müşteri sayısının 30 milyon 482 bin 005 olduğunu açıkladı. Ocak 2010'da kredi kartı ile harcama miktarı 21 milyar 431 milyon, kredi kartı borçları toplamı 41 milyar 181 milyon TL iken Eylül 2011'de kredi kartı ile harcama miktarı 29 milyar 505 milyon, kredi kartı borçları toplamı 56 milyar 99 milyon TL'ye yükseldi" dedi.


Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Eylül / 2011'de takipteki kredi kartı müşteri sayısı 1 milyon 698 bin 496 kişi olup takipteki bireysel kredi kartı tutarı 3 milyar 652 milyon TL'dir. Kredi kartlarında asgari ödeme miktarının artırılmasının yürürlüğe giriş tarihi 17/12/2010'dur. Aralık/2010'da kredi kartlarında asgari ödeme yapanmüşteri sayısı 1 milyon 696 bin kişi, hiç ödeme yapmayan kredi kartı sayısı 6 milyon 869 bin kişidir. Eylül / 2011'de kredi kartlarında asgari ödeme yapan müşteri sayısı 1 milyon 488 bin kişi, hiç ödeme yapmayan kredi kartı sayısı 7 milyon 170 bin kişidir" dedi.

 

Akçay: Vatandaşın borçları sürekli artmış


Babacan'ın yanıtını değerlendiren MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay "AKP döneminde vatandaşların borçları sürekli artmıştır. BBDK verilerine göre; 18 Ocak 2011 tarihi itibariyle vatandaşların bankalara olan borcu 682,1 milyar liradır. 2002 yılında vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borcu toplam 6 milyar 605 milyon TL iken Aralık 2011'de bu oran 224 milyar liraya yükselmiş olup bunun 6 milyar 655 milyon TL'si takiptedir. Ayrıca Ali Babacan'ın verdiği bilgilere göre;  30 milyon 482 bin kredi kartı kullanıcısından 8 milyon 659 bin'i yani kredi kartı müşterilerinden yüzde 28,4'ü asgari ödeme tutarının altında ödeme yapmış ya da hiç ödeme yapmamıştır. Bu rakamlar vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik durumu açıkça gözler önüne sermektedir" dedi.

 

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