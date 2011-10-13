Babacan: 5. vitesle giderken 4. vitese geçtik

T24- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türk ekonomisinin küçülmediğini, büyüme hızının biraz düştüğünü belirterek, ''5. vitesle giderken, 4. vitesle gidiyoruz'' dedi. Babacan, şu anda ne dünyada ne de Türkiye'de kriz psikolojisi olmadığını belirterek, ''olmamalı da zaten çünkü bunun gereği yok'' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ı (2012-2014) bir basın toplantısıyla açıkladı ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda yer alan cari açık öngörüsü ile ilgili soru üzerine, cari açığın en önemli nedenlerinden birisinin enerjide dışa bağımlılık olduğuna dikkat çeken Babacan, ''Bu tabloya şöyle bir bakacak olursanız 2012, 2013, 2014 yıllarında hep 50 milyar hatta 50 milyar doların biraz üzerinde yakıt ithalatımız söz konusu. Yine ihracatımızın, ithalata bağımlılığı oldukça yüksek seviyelerde. Dolayısıyla büyüme, kuşkusuz cari açık üzerinde etkili. Ama tamamen büyümeyle ya da büyüme oranlarının değişmesiyle açıklamakta mümkün değil'' dedi.

'İsraf ekonomisi olmayacağız, verim ekonomisi olacağız'



Babacan, büyüme hızındaki yavaşlamaya yönelik soru üzerine, ''Küçülmüyoruz, büyüme hızımız biraz düşüyor. 5. vitesle giderken, 4. vitesle gidiyoruz'' yanıtını verdi. Tasarruf önlemlerine ilişkin soru üzerine de Babacan, toplum olarak, israftan kaçınıldığı sürece, herkes ayağını yorganına göre uzattığı sürece, Türkiye'nin korkacak hiçbir şeyi olmadığını ve Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu bildirdi. Dünyada yaşanan problemlerin temel kaynaklarına bakıldığında, söz konusu sebeplerin Türkiye ekonomisi için geçerli olmadığını ifade eden Babacan, ''Dolayısıyla halkımızın geleceğe güvenle bakması ve bütün kararlarında Türkiye'ye güvenmesi, burada son derece önemli. Öte yandan, israf ekonomisi olmayacağız, verim ekonomisi olacağız'' dedi.

Kıdem tazminatı ile ilgili soru üzerine de Babacan, kıdem tazminatının hükümet programında sosyal taraflarla istişare edilerek karar verileceği şeklinde yer aldığını kaydetti. Babacan, şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınının sendikalarla bunun bir ön görüşmesini yaptığını ve henüz verilmiş karar olmadığını söyledi.





'Kriz psikolojisi yok'





Bir gazetecinin ''herkes kriz çarkının içinde ne kadar kişi işini kaybeder endişesi yaşıyor, işsizlik oranının artmaması için ne gibi önlemleri devreye sokacaksınız'' şeklindeki sorusu üzerine, ''o kelimeyi kullanmanın gereği de yok öyle bir durum da yok'' yanıtını verdi.

Şu anda karşı karşıya olunan durumun ''dünya genelinde büyüme hızlarında düşme'' olduğunu belirten Babacan, negatif büyümeden bahsedilmediğini, ancak böyle bir büyüme durumuna kriz denilebileceğini söyledi. Babacan, ''Şu anda öyle bir durum yok. Kriz psikolojisi dünyada da yok, Türkiye'de de yok. Olmamalı da... Bunun gereği de yok. Daha önce dediğim gibi 5. viteste giden bir arabanın 4. vitese düşmesini düşüneceksiniz bu, budur. İlerlemeye, büyümeye, istihdam üretmeye devam'' dedi.

İşsizlikle mücadelede önemli faktörlerden birisinin büyüme oranı olduğunu, ama işgücü piyasasına yönelik alınan mikro ekonomik kararların da büyük önem arz ettiğini anlatan Babacan, OECD ülkelerinin toplamında son iki yılda istihdamda 13 milyonluk düşüş yaşandığına, Türkiye'de ise aynı dönemde 2 milyon 600 bin ilave istihdam yaratıldığına dikkat çekti.