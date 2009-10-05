Babacan, 40 yükselen liderden biri

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “ülkelerinde değişim sağlayan ve en iyi şekilde ülkelerini temsil eden 40 yükselen lider” arasında yer aldı.



İstanbul'daki IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde “Yükselen Piyasalar” dergisi tarafından dünya genelinde yapılan anket sonucunda Babacan, en iyi yükselen 40 liderden biri olarak gösterildi.



Derginin “yükselen piyasaların yükselen liderleri” temasıyla yaptığı ankette Babacan, “iyi yönetişim ve reform” kategorisinde başarılı lider olarak gösterildi.



Derginin yaptığı değerlendirmelerde iyi yönetişim ve reform kategorisinin yanı sıra “sanayi ve ticaret”, “sermaye yatırımı” ile “büyüme ve tüketim” kategorileri yer alıyor.



Yükselen piyasaların yükselen liderleri arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula Da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Rusya Başbakanı Viladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hujintao gibi isimler bulunuyor.



Dergi tarafından yapılan değerlendirmede Babacan'ın, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomik ve mali değişiminde ve özellikle de bankacılık sisteminin krize daha dayanıklı hale getirilmesinde çok önemli rol oynadığı vurgulandı.