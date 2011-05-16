-BABACAN: "EKONOMİK PERFORMANSIMIZ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''kim ne derse desin, Türkiye'nin göstermiş olduğu ekonomik performans, bütün dünyanın takdirini kazanıyor. Bu bir başarı öyküsü'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB'un 66. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şu anda birçok ülkenin borç stoğunun tarihi seviyelerde olduğunu kaydetti. ABD'nin toplam borç stoğunun milli gelire oranının yüzde 100, Japonya'nın yüzde 250 olduğunu belirten Babacan, dünyadaki pek çok büyük bankanın kamu desteğiyle ayakta durduğunu, bu ülkelerde gerçekten ürkütücü bir durum bulunduğunu anlattı. Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını eleştiren Babacan, Türkiye'nin petrol konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğunu, bu yüzden dünyadaki petrol fiyatları artışından etkilendiğini kaydetti. Dünyada altın fiyatlarının yanı sıra bir çok maden fiyatının tarihi seviyelerde olmasına rağmen bunların hiç konuşulmadığını belirten Babacan, bunun yerine akaryakıt fiyatlarının eleştirildiğini anlattı. Son bir yılda akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını değiştirmediklerini, bu yılın sonuna kadar da değiştirmeyeceklerini açıkladıklarını hatırlatan Babacan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının artmasının dünyada petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığını bildirdi. Babacan, bunun sa dünyadaki birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti. -''DÜNYADA AÇLIK SINIRININ ALTINDA 1 MİLYAR İNSAN VAR''- Dünyada 1 milyar insanın günlük bir doların altında gelirle açlık sınırının altında yaşadığına vurgu yapan Babacan ''bizde 1 doların altında gelirle, açlık sınırının altında insan çok şükür kalmadı'' dedi. İzlediği sosyal politikalardan memnun olunan Brezilya'nın ekonomik verilerinin Türkiye'de kötü olduğunu belirten Babacan, bu ülkede nüfusun yüzde 4'ünun açlık sınırının altında bulunduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye ilişkin yaptığı eleştirilere atıfta bulunan Babacan, ''Kim ne derse desin Türkiye'nin göstermiş olduğu ekonomik performans bütün dünyanın takdirini kazanıyor. Bu bir başarı öyküsü'' dedi. Bunun ise Türkiyede güven ve istikrar ortamının sağlanmasıyla başarıldığını anlatan Babacan, güven ve istikrar olmadan ekonomide başarı sağlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Önlerine hangi hedefi koydularsa bunu başardıklarını belirten Babacan, yapamayacakları işlerin sözünü ise vermediklerini bildirdi. AK Parti dışında hiçbir partinin iktidar oldukları dönemdeki icraatlarından söz etmediğini ve edemediğini belirten Babacan, yüzde 100, yüzde 80 enflasyonun olduğu, ekmek ve başka gıda ürünleri için kuyrukların yaşandığı dönemlerde iktidar olanların bunlardan hiç bahsetmediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde kurumun zarar ettiğini belirten Babacan, ''Bir işi talip olan kişi bir özgeçmiş hazırlar. Bunu sunar. 8 Yıl SSK Genel Müdürlüğü yapmış bir kişinin de geçmişte ne yaptığını anlatması gerekmez mi. Geçmişte ne yaptı ki gelecekte insanlar onun ne yapacağına güvensin'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar 10 proje ve bu projelerin kaynağını nereden sağlayacağına ilişkin hiçbir şey açıklayamadığını belirten Babacan, çünkü iktidar olma amaçlarının bulunmadığını söyledi. CHP'nin açıkladığı aile sigortası projesini de eleştiren Babacan, bu konuda yapılan hesabın ise yanlış olduğunu dile getirdi. Nükleer santraller konusunda yapılan eleştirilere de değinen Babacan, Türkiye'de kurulması düşünülen nükleer santralin 7-8 yıl sonra tamamlanacağını ve devletin cebinden bir kuruş çıkmadan bu santralin yapılacağını anlattı. -''TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİNDE NET İHRACATÇI ÜLKE''- Kılıçdaroğlu'nun evli ve üç çocuklu asgari ücretliden vergi almayacaklarını söylediğini belirten Babacan, kendilerinin zaten şu anda bu asgari ücretliden vergi almadıklarını kaydetti. Tarım konusunda yapılan eleştirileri de yanıtlayan Babacan, şu anda Türkiye'nin tarım ürünlerinde net ihracatçı ve dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi ülke konumunda bulunduğunu bildirdi. Önümüzdeki dönemin çok önemli bir dönem olacağını ve Türkiye'nin hukukun üstünlüğü konusunda çok daha ileri gideceğini belirten Babacan, şu anda dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin 2012 hedeflerini bile belirlememiş olmasına dikkat çekti. Türkiye'nin son bir yılda işsizliği en çok düşüren ülkeler arasında olduğunu da ifade eden Babacan, parti olarak popülizmden kaçındıklarını bildirdi.