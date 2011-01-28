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Ekonomi

BABACAN: "BÖLGEMİZDE, NÜKLEER SİLAH İSTEMİYORUZ" DAVOS (A.A)

28 Ocak 2011 20:57

-BABACAN: "BÖLGEMİZDE, NÜKLEER SİLAH İSTEMİYORUZ" DAVOS (A.A)- 28.01.2011 - Mustafa Seven - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin, bölgesinde nükleer silah istemediğini söyledi. Ali Babacan, Davos'ta, İran'ın nükleer programı konusundaki bir oturuma katıldı. Babacan oturumda yaptığı konuşmada, İran'ın, nükleer teknolojisini, nükleer enerji gibi barışçıl amaçlarla geliştirdiğini ifade ettiğine dikkati çekti. Başbakan Yardımcısı Babacan, nükleer teknolojiyi, barışçıl amaçlarla kullanmak ile silah yapmayı ayırmak gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin, her ülkenin nükleer teknolojiye sahip olma hakkının bulunduğu görüşünde olduğunu kaydeden Babacan, nükleer teknolojinin de barışçıl amaçlarla kullanılmasından yana olduklarını söyledi. Yakın bir komşusu olarak İran'ın nükleer programı konusunun diplomatik yollarla çözülmesi için aktif bir girişim içinde olduklarının altını çizen Babacan, BM Güvenlik Konseyi'nin ve diğer müeyyidelerin, sorunun çözümüne katkı sağlamadığını, sorunun, diplomatik yollarla kısa sürede çözülmesi amacında olduklarını vurguladı. Bölgede herkesin, denge açısından nükleer silah arayışına girmesi durumunda bunun çok kötü sonuçlarının olacağına dikkati çeken Babacan, Türkiye olarak, İran ile açık bir şekilde konuşularak, sorunun diyalogla çözülmesinin daha iyi olacağı görüşünde olduklarını söyledi.

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