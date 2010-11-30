-BABACAN: "ALKOL REKLAMI YASAKLANMADI KISITLAMALAR GETİRİLDİ" TBMM (A.A) - 30.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaların, kredi kartı ücret ve komisyonları ile hesap işletim ücretinden oluşan faiz dışı gelirlerinin, Eylül 2010 dönemi itibarıyla geçen yıla göre yüzde 2,7 artarak 8 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Babacan, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı. Bakan Babacan, Ankara Büyükşehir Belediyesince, milli bayramlar dolayısıyla düzenlenen festival, konser, resepsiyon ve etkinliklerinin çoğunun belediye imkanlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirketinin özelleştirilmesi için başlatılan ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Babacan, ihale sonucu elde edilecek gelirden, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ'a olan borcunun kapatılacağını ve kalanın da altyapı yatırımlarına harcanacağını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Babacan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veri tabanında bulunan bilgilere göre takibe düşen konut kredisi müşteri sayısının, Kasım 2009 tarihi itibarıyla 18 bin 124, Aralık 2009 tarihi itibarıyla 18 bin 624 olduğunu belirtti. Toplam kredi hacminin 2008 Aralık ayında 85 milyar TL iken, bu rakamın 2009 Aralık ayında 97 milyar TL'ye, 2010 Eylül ayında ise 120 milyar TL'ye çıktığını ifade eden Babacan, ''Bunların içerisinde takipte olan rakam, 2008 Aralık ayında 2 milyar 74 milyon TL, 2009 Aralık ayında 4 milyar 40 milyon TL, 2010 Eylül ayında ise 3 milyar 857 milyon TL'dir'' dedi. Ali Babacan, takipteki kredilerin toplam kredilere oranının, 2008 yılında yüzde 2,43, 2009 yılında yüzde 4,15 ve 2010 yılında yüzde 3,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti. -TAKİPTE OLAN MÜŞTERİ SAYISI- Babacan, ''Tüketici kredileri ve kredi kartlarında takipte olan müşteri sayısı; mart 2010'da 3 milyon 32 bin, Nisan ayında 3 milyon 13 bin, Mayıs ayında 2 milyon 949 bin ve Eylül ayında 3 milyon 57 bin kişidir'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, bankaların, bireysel ve ticari bankacılık hizmetlerinin belirli bir karşılığı olarak, müşterilerinden ''hesap işletim'', ''yıllık hesap'' ve ''yıllık mevduat'' gibi isimler adı altında ücret tahsil ettiklerini söyledi. Bu miktarın bankalarca belirlendiğini işaret eden Babacan, ''Mevcut durumda kriterlere ilişkin herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Kredi kartı ücret ve komisyonları ile hesap işletim ücreti gibi gelirler, faiz dışı gelirler altında sınıflanan bankacılık hizmet gelirlerinde muhasebeleştirilmektedir. Bankacılık sektörünün faiz dışı gelirler adı altında gösterilen bankacılık hizmet gelirleri Eylül 2010 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artmıştır ve toplam 8 milyar lira civarındadır'' diye konuştu. 2008 yılında toplam 74 bin 584 tonluk tütün üretiminin 53 bin 411 tonu, 2009 yılında ise 93 bin 413 tonluk tütün üretiminin 72 bin 995 tonunun özel sektör tarafından satın alındığını belirten Babacan, Türkiye'deki sigara fabrikalarının 2008'de 27 bin ton, 2009'da da 24 bin ton yerli tütün kullandığını ifade etti. -ALKOL REKLAMLARI- Ali Babacan, Anayasa gereğince, devletin gençleri alkol düşkünlüğünden korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü olduğunu belirterek, alkolün teşvik edilmesi ve gençlerin içki içmelerini azaltma konusunda Dünya Sağlık Örgütü'ne üye devletlerin mutabık olduğunu bildirdi. Babacan, alkolü yasaklamadıklarını, ancak kısıtlamalar getirildiğini belirterek, ''İnternet ve yazılı medya araçlarında, alkollü içki reklamlarının halen yoğun bir şekilde yayınlanıyor olması, bu yasağın olmadığının da bir göstergesidir. Ancak birbirlerinin ayrılmaz parçası olduklarını ifade eden ve bu tanının oluşmasını temin eden reklamlar, özellikle çocuklar ve gençlerin zihinlerinde yer etmekte, özendirici mahiyeti ile alkollü içkiyi tanıtma amacını aşmaktadır'' dedi. KEY ödemelerine ilişkin 5. listenin, 10 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Babacan, ödemeler konusunda ödenek sıkıntısının olmadığını bildirdi. Ali Babacan, 2 Kasım 2010 itibarıyla toplam 7,5 milyon hak sahibine yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Ali Babacan, SSK, BAĞ-KUR ve esnaf emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlar konusunda da bilgi verdi. İşsizlik oranının 2010 yılı Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak yüzde 11,4 seviyesine gerilediğini belirten Babacan, Türkiye'nin ILO ülkeleri içerisinde işsizliğin en hızlı düştüğü ülke olduğunu bildirdi. -''RAKAMLAR HAYATIN GERÇEKLERİNDEN ALINAN RAKAMLAR''- Başbakan Yardımcısı Babacan, 2002 yılından bugüne kadar pek çok toplum kesiminin gelirlerinin reel olarak arttığını ifade ederek, ''Rakamları söyledim. Bunlar hayatın gerçeklerinden alınan rakamlardır. Reel artışlar temel ihtiyaç maddelerindeki artışlara göre hesaplanmaktadır'' dedi. Üyesi olunan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından 2003-2010 yılları arasında kamu yatırımlarının finansmanı amacıyla toplam 16,3 milyar dolarlık kredi temin edildiğini anlatan Babacan, uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje kredilerinin denetiminin ihtiyaç olması durumunda farklı kurum ve kuruluşlarca yapılabildiğini ifade etti. Babacan, DASK Zorunlu Deprem Sigortası kaynaklarının ağırlıklı olarak mevduat, devlet tahvili ve hazine bonosu ile diğer menkul kıymetlerin yatırımına yönlendirildiğini belirterek, sigortanın yürürlüğe girdiği 2000 yılından bu yana meydana gelen 297 deprem olayında, 11 bin 72 hasar dosyası için toplam 21 milyon lira tazminat ödemesinde bulunulduğunu bildirdi. THY'nin halka arzı sonrasında sermayesindeki kamu payının yüzde 50'nin altına düştüğünü anlatan Babacan, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin 25 Haziran 2006 tarihinde sona erdiğini söyledi. Babacan, ''Özel hukuk tüzel kişiliği tanımında olan THY'nin yönetici ve çalışanlarının hiçbirisi kamu personeli sıfatına haiz değildir'' dedi. -TMSF'DEKİ YAYIN KURULUŞLARI- Akıllı TV'nin denetiminin tamamen TMSF'de kaldığını, yönetiminin kısmen Garipoğlu Grubu'na devredildiğini anlatan Babacan, Olay Medya Grubu'nun da aynı şekilde denetiminin fonda kaldığının, yönetiminin ise kısmen Çağlar Grubu'na devredildiğini söyledi. Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi, Cine-5 TV, Show Radyo, Radyo Viva gibi yayın kuruluşlarının satışa hazırlık işlemlerinin sürdüğünü belirten Babacan, Maxi TV, Radyo 5, Türkçe TV, Şık FM, Bursa TV, Bursa FM'in satışlarının yapıldığını, ancak üst kurullar nezdinde işlemler devam ettiği için ihalelerinin henüz sonuçlandırılamadığını anlattı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TMSF'nin, denetlediği medya kuruluşlarına atamaları yaptıktan sonra günlük yayın politikalarına karışmadığına dikkati çekerek, TRT'nin de mevcut yasal çerçeve içerisinde tarafsız bir yayıncılık ilkesi izlemeye çalıştığını ifade etti.