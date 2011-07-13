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Ekonomi

Babacan: 2008'deki kriz tekrarlanabilir

Ali Babacan, "Avrupa'daki riskler artıyor, umarım doğru kararları alırlar, aksi takdirde 2008-2009 gibi sıkıntılı dönemle karşı karşıya kalınabilir" dedi.

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "İtalya ve Yunanistan'daki gelişmeler bizi kaygılandırıyor, ekonomi politikalarında ihtiyatlı gitmeliyiz. Avrupa'daki riskler artıyor, umarım doğru kararları alırlar, aksi takdirde 2008-2009 gibi sıkıntılı dönemle karşı karşıya kalınabilir" dedi.




Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB heyetini kabulünde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.


Önümüzdeki dönemde makro ve mikro politikaları uyumlu şekilde uygulayacaklarını belirten Babacan, "Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. İtalya ve Yunanistan'daki gelişmeler bizi kaygılandırıyor, ekonomi politikalarında ihtiyatlı gitmeliyiz. Avrupa'daki riskler artıyor, umarım doğru kararları alırlar, aksi takdirde 2008-2009 gibi sıkıntılı dönemle karşı karşıya kalınabilir."


Başbakan Yardımcısı, dün akşam itibariyle Avrupa ile ilgili tüm risk göstergelerinin rekor seviyeye yükseldiğini ifade ederek, ''Avrupa'da olabilecek ciddi bir sarsıntı, Türkiye'de de hissedilir. Ama önemli olan bunun bir yıkıma sebep olmaması, Türkiye ekonomisinin belki hafif sarsılıp, yine ayakta dimdik durabilmesidir'' dedi.


Babacan, Avrupa'da yaşanan son gelişmelerle ilgili, ''Biz Kurumlarımıza aşağı yukarı 3 ay önce her türlü kötü senaryoya hazır olmaları talimatı verdik. İlgili kurumlarımız, karşımıza çıkacak kötü senaryolarla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar'' diye konuştu.



Cari açıkta sürpriz yok


Babacan, cari açıkla ilgili son açıklanan rakamların, seçimden önce açıkladıkları beklentilerle uyumlu gelişmeler olduğunu belirterek, ''Bunlar, sürpriz değil'' dedi.



Son çeyrekte makul trende girer


Babacan, cari açığın bir süre daha yüksek seyredeceğini, ancak yılın son çeyreğinden itibaren daha makul, daha farklı bir trende gireceğini açıkladı.



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