Babacan: 2002-2015 arasında iyi şeyler yaptık; o dönem ekonominin başında ben vardım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi. Geçmişte ekonominin başında olduğu dönemi örnek gösteren Babacan, "2002-2015 yılları arasında iyi şeyler yaptık. O dönem ekonominin başında ben vardım. O dönem gençler biriktirdikleri harçlıklarla kısa süreli Avrupa turlarına gidebiliyorlardı. Emekliler maaşlarını biraz biriktirip yurt dışına tatile gidip gelebiliyorlardı. Bir memurun 12 aylık maaşıyla bir araba alınabiliyordu." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan bayramı ziyaretlerine devam ediyor. Sakarya’da gençlerle bir araya gelen Babacan geçmişte gençlerin, emeklilerin ve memurların hayat standardının yükselmesine ekonominin başında olduğu dönemi örnek gösterdi.

Babacan şunları söyledi:

"İyi şeyler yapılan dönem ekonominin başında ben vardım"

"2002-2015 yılları arasında iyi şeyler yaptık. O dönem ekonominin başında ben vardım. O dönem gençler biriktirdikleri harçlıklarla kısa süreli Avrupa turlarına gidebiliyorlardı. Emekliler maaşlarını biraz biriktirip yurt dışına tatile gidip gelebiliyorlardı. Bir memurun 12 aylık maaşıyla bir araba alınabiliyordu. Şu anda çoğu vatandaşımız için bir ev almak bir araba almak hayal oldu. Gençler ‘ömür boyu çalışsam ne evim olabilir ne de arabam olabilir’ diyor."

"130 milyar dolarlık döviz rezervlerini cayır cayır sattılar"

"Döviz kuru artınca ülkede A’dan Z’ye her şeye büyük bir zam geldiğini görüyoruz. Dolar ve avronun artmasının sebebi, Cumhurbaşkanı’nın damadının bakan olduğu dönemde ülkenin bütün döviz rezervlerini tüketmeleridir. Döviz rezervlerini eksiye düşürdüler. 130 milyar dolarlık döviz rezervlerini cayır cayır sattılar. Ekonomide arz talep dengesi diye bir şey vardır. Bir şey azaldığı zaman fiyatı yükselir. Döviz rezervi azalınca değeri yükseldi gitti. Döviz yükselince her şeye korkunç bir şekilde zam geldi."

"Ekonomi teknik bir alan, işi bilmeyenler yönetmeye kalktıkları zaman ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar"

"Bugün mazot 22 lira. Mazot fiyatının dünyanın her yerinde arttığını söylüyorlar. Türkiye’de dünyadaki her yer kadar artsaydı, mazot bugün 9-10 liraydı. Eğer 22 liraysa sebebi kur farkıdır. Döviz kurları Türkiye’de patlayınca 7-8 liradan 22 liraya çıktı. Dünyada mazot 7-8 liradan 9 liraya çıktı. Bunun da sebebi tamamen ekonominin kötü yönetilmesidir. Döviz rezervlerinin tüketilmesidir. İşin başında bilen bir kadro yok. Ekonomi teknik bir alan. O işin tekniğini bilmeyenler yönetmeye kalktıkları zaman ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar."