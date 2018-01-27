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Babaannesinin yardım çığlığı minik Berat'ın hayatını kurtardı

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'de evde fenalaşan torunu 2 yaşındaki Adem Berat Şüt'u kucağına alıp dışarı çıkarak yardım isteyen babaanne Mesude Şüt'ün yardım çığlığını duyan, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Serkan Yılmaz, çocuğu aracıyla hastaneye götürdü

27 Ocak 2018 18:44

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'de evde fenalaşan torunu 2 yaşındaki Adem Berat Şüt\'u kucağına alıp dışarı çıkarak yardım isteyen babaanne Mesude Şüt\'ün yardım çığlığını duyan, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Serkan Yılmaz, çocuğu aracıyla hastaneye götürdü. Havale geçirdiği belirlenen minik Adem, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde yaşayan Mesude Şüt, evde otururken, eczaneye giden gelininin kendisine bıraktığı torununun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Paniğe kapılan Şüt, torununu kucağına alıp, evden dışarı koşarak yardım çağrısı yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekibinde görev yapan Serkan Yılmaz, mahallede ilaçlama yaparken Mesude Şüt’ün çığlıklarını duyup yardıma koştu. Eve giden Yılmaz, baygın haldeki minik Adem Berat’ı belediyenin aracıyla Tarsus Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürdü. Havale geçirdiği belirlenen Adem Berat, doktorların ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Adem Berat, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Kendisine emanet edilen torunu Adem Berat’ın aniden fenalaştığını fark edince ne yapacağını şaşırdığını belirten babaanne Mesude Şüt, \"Torunuma bakıyordum. Annesi iğne almaya gitmişti ve bakmam için bana emanet etti. Birdenbire fenalaştı. Yardım edecek birini bulmak için bağırarak dışarı çıktım. O an telaşla dışarı nasıl çıktığımı da bilmiyorum. Hiç ümidim yoktu. O an kimsem de yoktu. Dilim tutuldu. İmdadımıza Serkan kardeşimiz yetişti. Belediyenin aracıyla hemen hastaneye götürdü. Torunumun hayatını kurtardı. Bu iyiliğini hiç unutamam. Allah ondan bir kere razı olsun\" dedi.
Olay sırasında ilaçlama yaptığını ve çığlık seslerini duyunca yardım etmek için koştuğunu ifade eden belediye görevlisi Serkan Yılmaz ise \"Kucağında çocukla bir kadının feryadını duyduk. Hemen yanına gittik. Belediyemizin aracı ile çocuğu acile götürdüm. Havale geçiriyormuş. Doktorlar \'Ölmek üzereymiş\' dediler. Müdahale ettiler. Çocuğun durumu iyi olduğundan emin olduktan sonra işimizin başına döndük. İnsanlık görevimi yerine getirdim\" diye konuştu.
Hüsamettin ve Esma Şüt çifti de oğulları Adem Berat’ın hayatını kurtardığı için Serkan Yılmaz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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