Babaannesini satışa çıkardı

On yaşındaki Zoe, dizini inciten babaannesini güldürmek için onu internette bulunan açık artırma sitesinde 'satışa çıkardı'.
İngiliz Zoe Pemberton babaannesini internette bulunan açık artırma
sitesinde satılığa çıkardı. Fiyatın kısa sürede 20 bin sterline çıkması
üzerine Zoe satışı iptal ederek ‘şaka’ yaptığını açıkladı.
On yaşındaki Zoe’nin satışa çıkardığı 61 yaşındaki babaannesi Marian
Goodall için açılan açık artırma sitesinin sayfasındaki ‘ürün
tanımı’nda “çok sıcak kanlıdır ve sözcük oyunlarını sever” denildi.
Daily Mail gazetesinin Zoe, dizini inciten babaannesinin hastaneden eve
döndüğünde moralsiz olduğunu, onu neşelendirmek için bu şakayı
düşündüğünü söyledi. Ancak satışa ilgi gösteren bazı
sitekullanıcılarının verdiği tekliflere fiyat birden 20,541 sterline
fırlayınca, site kullanım koşulları gereği açık artırma durduruldu.
Zoe'nin babası, Marian Goodall'un oğlu Thomas Pemberton, kızının ikide
bir yanına gelerek babaannesinin boyu, kilosu, sevdiği yiyecek ve
içecekleri sorduğunu, nedenini ise açıklamadığını anlattı. Baba
Pemberton, olayın hem kendisini hem de annesini keyiflendirdiğini
söyleyerek annesini güldürdüğü için kızına teşekkür etti.