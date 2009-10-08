Babaannesini satışa çıkardı

On yaşındaki Zoe, dizini inciten babaannesini güldürmek için onu internette bulunan açık artırma sitesinde 'satışa çıkardı'.



İngiliz Zoe Pemberton babaannesini internette bulunan açık artırma sitesinde satılığa çıkardı. Fiyatın kısa sürede 20 bin sterline çıkması üzerine Zoe satışı iptal ederek ‘şaka’ yaptığını açıkladı.



On yaşındaki Zoe’nin satışa çıkardığı 61 yaşındaki babaannesi Marian Goodall için açılan açık artırma sitesinin sayfasındaki ‘ürün tanımı’nda “çok sıcak kanlıdır ve sözcük oyunlarını sever” denildi.



Daily Mail gazetesinin Zoe, dizini inciten babaannesinin hastaneden eve döndüğünde moralsiz olduğunu, onu neşelendirmek için bu şakayı düşündüğünü söyledi. Ancak satışa ilgi gösteren bazı sitekullanıcılarının verdiği tekliflere fiyat birden 20,541 sterline fırlayınca, site kullanım koşulları gereği açık artırma durduruldu.



Zoe'nin babası, Marian Goodall'un oğlu Thomas Pemberton, kızının ikide bir yanına gelerek babaannesinin boyu, kilosu, sevdiği yiyecek ve içecekleri sorduğunu, nedenini ise açıklamadığını anlattı. Baba Pemberton, olayın hem kendisini hem de annesini keyiflendirdiğini söyleyerek annesini güldürdüğü için kızına teşekkür etti.