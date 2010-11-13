-BABAANNE TORUNU İLE ÖLDÜ KAYSERİ (A.A) - 13.11.2010 - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ile torunu öldü. Edinilen bilgiye göre, Emine Kandemir (60) ve torunu Sıla Kandemir (7), General Emir Mahallesi Zübeyde Hanım caddesindeki evlerinde, akşam söndürmeden uyudukları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Babaanne ile torunun cesetleri, sabah kendilerini uyandırmak için odaya gelen Emine Kandemir'in gelini Nuray Kandemir tarafından bulundu. Yetkililer, Emine ve Sıla Kandemir'in cesetlerinin otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.