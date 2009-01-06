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Dünya

Babaanne Obama'nın Beyaz Saray provası

ABD’nin 44’üncü Başkanı seçilen Barack Obama’nın babaannesi, 20 Ocak’taki yemin töreninde giyeceği kıyafetle poz verdi.

06 Ocak 2009 02:00

ABD’nin 44’üncü Başkanı seçilen Barack Obama’nın babaannesi, 20 Ocak’taki yemin töreninde giyeceği kıyafetle poz verdi.

Kenya’nın Alego Soyelo adlı köyünde yaşayan Sarah Obama, Beyaz Saray’daki tören için yollanan davetiye eline geçer geçmez hazırlıklara başladı. 87 yaşındaki yaşlı kadın, Barack ve Michelle Obama’ya Kenya’ya özgü hediyeler de götürecek. 

Sarah Obama, yemin töreninde giyeceği kıyafet için ise uzmanlardan yardım aldı. Avrupalı ünlü bir modacının imzasını taşıyan bir şal ve başörtüsü takacağını söyleyen "first babaanne"nin kıyafet provasını, dünyada sadece Hürriyet görüntüledi.

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